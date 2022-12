Sicurezza: 48 nuovi volontari al servizio della città

Sono stati consegnati i tesserini di riconoscimento a 48 nuovi “volontari della sicurezza”. L'incontro si è tenuto nella sala “Rabitti” del Comando della Polizia locale di Modena, dove la direttrice generale Valeria Meloncelli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni di volontariato attive sul territorio e i coordinatori dei gruppi di Controllo di vicinato in un appuntamento che, rinsaldando i legami di comunità finalizzati anche a sviluppare le azioni di sicurezza partecipata, ha rappresentato pure l’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle festività. Erano presenti anche i commissari Francesco Crudo e Susanna Beltrami e gli ispettori di zona della Polizia locale.

In particolare nuovi 48 volontari, 40 uomini e otto donne, hanno ricevuto il tesserino e l’attestato di frequenza del corso di formazione, articolato in cinque lezioni a cui hanno partecipato in novembre. I volontari fanno parte delle otto associazioni che collaborano con la Polizia locale e che nel corso del 2022 hanno svolto complessivamente 9.062 ore di lavoro finalizzate a rendere più sicura e vivibile la città: si tratta di Associazione nazionale alpini (Ana), Associazione nazionale carabinieri (Anc), Guardie ecologiche volontarie di Legambiente (Gel), Guardie ecologiche volontarie (Gev), Narxis, Vivere Sicuri, Guardie zoofile e Comunità modenese per l’integrazione e la solidarietà. I volontari operativi sono in tutto 323.

Durante l’appuntamento è stata anche sottolineata l’attività nel 2022 e sono state anticipate le prospettive del 2023 del Controllo di vicinato, il progetto promosso dal Comune a partire dal 2016 che prevede la partecipazione attiva dei cittadini alle politiche per la sicurezza attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione, appunto, con la Polizia locale e più in generale con le forze dell’ordine. Attualmente sono 93 i gruppi attivi sull’intero territorio comunale: quattro nel Quartiere 1 – Centro storico; 21 nel Q2 – Crocetta, San Lazzaro, Modena est; 32 nel Q3 – Buon Pastore, Sant’Agnese e San Damaso; 36 nel Q4 – San Faustino, Madonnina e Quattro ville, per un’attività che coinvolge complessivamente circa 2.700 residenti.

Nel portale web dedicato al Cdv sono consultabili l’elenco, la mappa aggiornata e il Protocollo d’intesa tra Amministrazione e Prefettura sul Controllo di vicinato che costituisce anche uno degli strumenti del Patto per Modena Città sicura. È attivo, inoltre, pure un indirizzo di posta elettronica rivolto ai cittadini (controllodelvicinato@comune. modena.it) attraverso cui ottenere informazioni, per esempio, su qual è il gruppo più vicino alla zona di residenza, cosa fare per formare un nuovo gruppo o per inserirsi in uno esistente.