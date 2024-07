Sicurezza dei più piccoli in auto: i progetti “Mettiamoli al sicuro” e “Mi stai a cuore” per sensibilizzare sul tema

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La sicurezza dei bambini in auto deve essere una priorità assoluta, eppure le statistiche rivelano che il 50% degli italiani non utilizza gli appositi seggiolini, esponendo i piccoli a gravi rischi. Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS, nel 2023 in Italia sono morti 50 bambini in incidenti stradali, di cui 32 erano trasportati in auto, un aumento significativo rispetto ai 18 decessi del 2022.

Importanza dei Sistemi di Ritenuta

L'Azienda USL di Modena, nell'ambito del Piano regionale della Prevenzione, ha avviato due iniziative per promuovere la sicurezza stradale: il corso “Mettiamoli al sicuro” e il ciclo di incontri “Mi stai a cuore”, in collaborazione con la Pediatria di Comunità di Area Nord. Questi corsi, condotti dall’autista soccorritore del 118 Alan Ferretti, mirano a educare i genitori sul corretto utilizzo dei seggiolini in auto, le manovre di disostruzione e il primo soccorso pediatrico.

Tra l’inizio del 2023 e maggio 2024, quasi 1000 persone hanno partecipato a questi corsi, con 130 iscritti ai moduli sui sistemi di ritenuta. Tuttavia, molti genitori continuano a sottovalutare l'importanza della sicurezza stradale rispetto a quella domestica. Durante i corsi, vengono forniti consigli pratici per scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini, oltre a un aggiornamento sulle normative vigenti, come la legge ECE R129 (I-Size), che basa la scelta del seggiolino sull'altezza del bambino.

Consigli Pratici

Ferretti sottolinea l'importanza di posizionare i seggiolini in direzione contraria al senso di marcia fino ai 15 mesi di età, preferibilmente sul sedile posteriore, riducendo del 29% il rischio di lesioni in caso di incidente. Il decalogo stilato dagli esperti dell'Azienda USL, rilasciato ai partecipanti, enfatizza l’obbligo dei sistemi di ritenuta, l'importanza di dare l'esempio utilizzando le cinture di sicurezza e le precauzioni da prendere in caso di incidente.

Dispositivi Anti-abbandono

Un altro capitolo importante riguarda i dispositivi anti-abbandono, obbligatori per i bambini sotto i 4 anni, con sanzioni per chi non li utilizza. Questi dispositivi sono fondamentali per prevenire tragedie legate all’abbandono involontario dei bambini in auto.

Richiesta di corsi

Per organizzare i corsi “Mettiamoli al sicuro” e “Mi stai a cuore”, è possibile contattare l’indirizzo email infosalvavita@ausl.mo.it. Questi programmi educativi sono essenziali per sensibilizzare i genitori e garantire la sicurezza dei più piccoli sulle strade.

Decalogo della Sicurezza Stradale