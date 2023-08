Sicurezza: due nuovi agenti in servizio nella Polizia Locale di Mirandola

Sono ufficialmente entrati in servizio, dallo scorso Martedì 1 Agosto, gli agenti Paolo Ciaravolo (27 anni) e Valentino Ignarra (37). Due innesti, classificatisi nei primi posti dell’ultimo concorso comunale, che fanno salire il numero di operatori in servizio sul territorio comunale a quota 21: un dato che consente, al Comune di Mirandola, di avvicinare in maniera definitiva la soglia di “un agente ogni 1000 abitanti” stabilita dai parametri della Regione Emilia Romagna.

Contestualmente si comunica la nomina a “Responsabile della Centrale Operativa” dell’agente Alessandro Sgarbi, al quale sono state consegnati gli scudetti di specialità dal Comandante Gianni Doni e dalla Vice Comandante Emanuela Ragazzi. Sgarbi, entrato a far parte del corpo dallo scorso 2008, è stato inizialmente aggregato al Servizio Territoriale per poi passare al Pronto Intervento.

“Continuano gli investimenti dell’Amministrazione in materia di sicurezza e presidio del territorio, sia attraverso l’ammodernamento degli equipaggiamenti, che dal punto di vista del completamento numerico dell’organico – commenta l’Assessore Lodi – Ci tengo a rimarcare come, all’interno della Polizia Locale cittadino sia possibile, far carriera ed accrescere il proprio bagaglio curricolare. Una Polizia Locale sempre più al servizio del cittadino, impegnata con le giovani generazioni – in attività di educazione stradale – e che presto ripeterà la fortunata iniziativa denominata “Easy Tag” anche nelle frazioni, dopo le 500 “targhettature” realizzate nei due appuntamenti tenutisi lo scorso autunno nel capoluogo ”.