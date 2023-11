Sicurezza stradale, L'incontro del Sara Safe Factor a Maranello con gli studenti delle Scuole Superiori

Il Sara Safe Factor ha fatto tappa a Maranello, luogo in cui stamattina si è svolto l’incontro con gli studenti dell’IIS A. Ferrari in una Bocciofila Cavallino piena in ogni ordine di posto. Il pilota Andrea Montermini, campione delle piste automobilistiche, ha portato la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita. Sono state inoltre illustrate le regole da seguire quando si è alla guida di una moto, una bici o un monopattino, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione e all’importanza del corretto utilizzo del casco. Sono intervenuti anche il Presidente ACI Modena Vincenzo Credi, il Sindaco di Maranello Luigi Zironi, il responsabile del Roma Bike Park Emiliano Cantagallo e il dirigente scolastico dell’IIS A. Ferrari Salvatore Conti.

Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Modena. In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 125.000 - l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

La sicurezza su strada è da sempre nel DNA di Sara Assicurazioni. Grazie a Sara Safe Factor, la Compagnia è stata tra le prime in Italia a firmare la Carta europea della sicurezza stradale e il progetto si inserisce all’interno di un ecosistema di iniziative a tema. D’altra parte, il tema della sicurezza su strada è estremamente attuale: gli ultimi dati evidenziano che nel 2022 si sono verificati 165.889 incidenti stradali con 3.159 vittime, soprattutto tra gli occupanti di autovetture, e 223.475 feriti. Per quanto riguarda bici e monopattini, si sono registrate 221 vittime. Gli incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici sono stati 2.929, con 2.787 feriti. I dati evidenziano un elevato numero di decessi tra le fasce d’età più giovani: nel confronto col 2021, sono cresciuti del 21,2% quelli nella fascia 15-19 anni e del 10,4% quelli nella fascia 25-29. Tra i comportamenti errati più frequenti sulle strade si registrano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I costi sociali dell’incidentalità stradale sono stimati a 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del PIL nazionale.