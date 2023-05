Sicurezza. In via delle Suore interventi per ridurre la velocità

In via delle Suore, nel breve periodo, saranno installati dispositivi luminosi lampeggianti presso gli attraversamenti pedonali esistenti all’incrocio con via Boni e all’intersezione con via Cassiani. Nell’ambito degli interventi dell’accordo di programma in corso di definizione per lo sviluppo del comparto di Cpc group, inoltre,

sull’asse stradale verranno realizzati interventi di riqualificazione e di calmierazione del traffico veicolare compatibili con la tipologia di strada e con il transito del trasporto pubblico locale.

Lo ha comunicato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 11 maggio rispondendo all’interrogazione di Antonio Carpentieri (Pd) sulla viabilità in via Delle Suore. Il consigliere ha chiesto in particolare qual è il grado di incidentalità dell'asse stradale dove “le automobili viaggiano ad alte velocità” e se quel tratto in uscita dal rione Sacca è da considerare pericoloso. Carpentieri ha quindi domandato se in quella strada risulta un transito di veicoli pesanti nonostante il divieto presente, se sono stati fatti controlli mirati da parte della Polizia locale e se il Comune intende intervenire con specifici interventi, “valutando anche in questo contesto l’installazione di telecamere a lettura targhe per il controllo dei transiti impropri”.

L’assessore Bosi ha riportato alcuni dati rispetto all’incidentalità: nel tratto di via Delle Suore compreso tra via Canaletto sud e via La Marmora, nel 2021 si sono verificati cinque incidenti di cui uno con feriti, nel 2022 gli incidenti sono stati dieci di cui cinque con feriti e nel 2023 (dato fino a marzo) quattro di cui due con feriti, per un totale dal 2021 a oggi di 19 incidenti di cui otto con feriti. Nel tratto indicato sono stati svolti controlli mirati senza però accertare transiti di mezzi pesanti in violazione al divieto, che riguarda i mezzi di massa complessiva superiore alle 6 tonnellate e tutti i mezzi pesanti (ovvero quelli superiori a 3,5 tonnellate).

Nel 2022 sono stati svolti cinque controlli con strumentazione mobile di rilevamento della velocità, cui sono seguite due sanzioni. E, attraverso il sistema di segnalazione Rilfedeur, dall’anno 2021 risulta pervenuta al Comando della Polizia locale una sola segnalazione per velocità elevata e mancato rispetto del divieto di transito per mezzi pesanti.

“Quello dei transiti in via Delle Suore è un tema particolarmente sentito”, ha proseguito Bosi. “Nel tempo abbiamo messo in atto una serie di interventi e altri seguiranno. Nell'area nord della città, come noto – ha aggiunto – è in corso un importante programma di rigenerazione urbana caratterizzato da diversi interventi pubblici, privati e misti, che coinvolgono diverse aree comprese nei rioni Sacca e Crocetta, oltre che lungo l'asse della Fascia ferroviaria nell’ambito del Piano Periferie e del Pinqua. E, in questo quadro, si inserisce anche l’intervento di Cpc Group, che prevederà tra l’altro una serie di opere pubbliche sia su via Delle Suore, nel tratto Cialdini-La Marmora-strada Sant’Anna, sia verso il centro città, nel tratto Cialdini-La Marmora-strada Canaletto”. I dispositivi di moderazione delle velocità veicolari che verranno realizzati “renderanno anche meno appetibile la percorrenza della strada dal traffico di attraversamento, con beneficio per il quartiere in termini di sicurezza e vivibilità della zona, oltre a indurre ovviamente velocità di percorrenza adeguate al contesto e a tutte le esigenze delle diverse componenti di mobilità. Ci si aspetta che questi interventi – ha aggiunto – in sinergia con le iniziative già in atto, quali i controlli stradali mirati, l'attività di formazione ed educazione stradale e la previsione di realizzazione di dispositivi di moderazione delle velocità veicolari, determinino un aumento della sicurezza e, soprattutto, possano produrre un significativo ulteriore calo dei sinistri perlomeno nei contesti puntuali di intervento”.

Dopo la trasformazione in interpellanza, è intervenuto Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) che ha sottolineato l'incremento dell’incidentalità su via delle Suore: “Non sono stati fatti sufficienti interventi per mitigare le problematiche sollevate dall'interrogazione”. Il consigliere ha poi chiesto una definizione delle tempistiche degli interventi: “Già nove anni fa si parlava di progetti di miglioramento che non si sono poi concretizzati”.

Antonio Carpentieri (Partito democratico) ha puntualizzato che “gli interventi per la mitigazione di velocità dovrebbero andare avanti indipendentemente da un futuro accordo con la Cpc e che, seppure costose, potrebbero essere sfruttate anche le nuove tecnologie già applicate in altri punti della città”.

In sede di replica, l’assessore Bosi si è detto d’accordo con i consiglieri rispetto alla necessità di interventi puntuali e ha specificato che l’applicazione di tecnologie in quel tratto è in fase di valutazione da parte degli uffici.