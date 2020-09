VIDEO | Sicurezza sulle strade: l'auto dagli occhi elettronici della Municipale arriva a Modena

Videosorveglianza sempre più evoluta al servizio della sicurezza stradale oltre che urbana. La lotta ai comportamenti scorretti alla guida, come ad esempio l'uso del cellulare, tra le più frequenti cause dell'aumento dí incidentalità in ambito urbano, da oggi a Modena si avvale di un innovativo strumento tecnologico.

Si chiama Safer Traffic Mobile la soluzione che la Polizia locale di Modena sperimenterà nei prossimi mesi per rendere più efficace ed efficiente l'applicazione del Codice della Strada.