"Intelligenza artificiale? Una corsa all'oro. Ma attenzione ai rischi"

Responsabilità e umanesimo: nel nostro rapporto con l'intelligenza artificiale sono queste le qualità di cui non potremo mai fare a meno. Ce lo ha spiegato il professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia Simone Calderara, esperto di deep learning: "Agli umani spetta il compito di preservare le competenze, oltre a quello della responsabilità e del controllo della tecnologia". Insieme a lui abbiamo cercato di costruire una mappa dello stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, dei benefici ma anche dei rischi che questa 'corsa all'oro' di cui siamo spettatori si porta dietro.

Calderara, quanto è il potenziale dell’intelligenza artificiale che stiamo sfruttando al momento?

"Ad oggi è bassissimo. Quella che stiamo vivendo ora è una fase di corsa all’oro: tutti intuiscono un grandissimo potenziale sbloccato anche dall'avvento dell'Intelligenza Artificiale generativa - ovvero la possibilità di comprendere il linguaggio in modo profondo e interagire attraverso i suoi strumenti. Ma, se osserviamo report di importanți compagnie come la Boston Consulting si può osservare come l'adozione dell'AI all’interno delle industrie sia ancora molto limitata".

E', secondo lei, un modo per preservare le professioni? Come si può conciliare una sempre maggiore automazione dei processi con l’occupazione?

"Il concetto che l'AI possa sostituire o automatizzare professioni è una via di mezzo tra marketing e realtà. I lavori che sostituirà sono probabilmente quelli che già in prima battuta non andavano fatti da una persona perché quasi squalificanti. Da un punto di vista di business efficientare i processi in termini di costi è affascinante: quello che risparmio posso usarlo in altro modo. Dal punto di vista operativo non è però possibile automatizzare completamente certi tipi di operazioni per via di due aspetti che non possono prescindere dall'attività umana: la responsabilità e il controllo. E' un tema che è stato affrontato recentemente anche con Paolo Benanti - presidente della Commissione AI per l'informazione e componente dell'osservatorio "Generative Artificial Intelligence Learning and Innovation Hub", ndr -: nel momento in cui noi demandiamo la decisione a un sistema di intelligenza artificiale si perde la catena di responsabilità fondamentale in caso di errori o problemi. A questo si aggiunge un altro discorso più umanistico: la necessità di preservare le competenze che l'intelligenza artificiale potrebbe automatizzare, sostituire, affiancare o semplificare".

Per esempio?

"Se l'intelligenza artificiale da domani scrivesse i codici di tutti i software del mondo rischieremo di non avere più persone che sanno scriverli, leggerli o valutarli. In uno scenario utopistico tra vent’anni nessuno saprà più scrivere una riga di codice. Come è successo con le mappe dall'arrivo di Google Maps: nessuno di noi oggi sa più usare la bussola o una cartina. Ci sono skills che non devono essere perse perché strategiche, anche se l'intelligenza artificiale può affiancarci nello sviluppo del lavoro. Ma tutto quello che l'intelligenza artificiale farà qualcuno dovrà saperlo fare anche senza".

Si parla sempre più dei dati e dell'aumento esponenziale del loro valore. Perché sono così importanti?

"Perché l'apprendimento automatico dipende da essi, senza il computer non sa fare nulla. La benzina, in questo momento storico, sono i dati perché la conoscenza sta lì: è nascosta nei dati e deve essere spremuta dai dati. Tutto quello che l'intelligenza artificiale sa fare e come lo sa fare è figlia dei dati che abbiamo prodotto o raccolto. Questa è un'arma a doppio taglio: più i dati sono di qualità, più sarà autorevole quello che impara il mio sistema di apprendimento automatico. Ma lo stesso vale in negativo. È possibile, per esempio, attaccare questi sistemi generando dati ‘brutti’ che creeranno problemi".

Dal punto di vista della privacy qual è il prezzo che stiamo pagando?

"Accettiamo continuamente che la nostra privacy venga compromessa: nessuno legge gli agreement che spuntiamo prima di usare un servizio o un’app. La cessione di sovranità della nostra sfera personale è endemica del mondo moderno. Quello che deve preoccupare è che questi dati possono essere usati in modo malevolo: dobbiamo stare attenti a cosa decidiamo di lanciare i questi fiumi che trasportano dati digitali, che hanno un loro corso non sempre prevedibile. Un esempio su tutti: le foto dei bambini. È importante che la popolazione sappia quali rischi corre nel momento in cui decide di fare una scelta con i propri dati, le proprie foto o quelle dei figli. Bisogna promuovere informazione e conoscenza".

Quanto inquina l'intelligenza artificiale?

"L'intelligenza artificiale moderna consuma tanta elettricità, ma c’è un altro aspetto che viene considerato poco: il consumo dell’acqua. I sistemi di intelligenza artificiale producono calore che deve essere controbilanciato da qualcosa che rinfreschi e al momento si usa l’acqua. Tutte le volte che usiamo un sistema di intelligenza artificiale lasciamo un'impronta su una risorsa fondamentale per la vita. Per avere un'idea, un’interazione con chatGPT che dura 20-30 frasi scritte reciprocamente consuma circa una bottiglietta d’acqua. Al di là della regolamentazione, è la seconda sfida più importante che dovrà affrontare l'intelligenza artificiale".

In quale modo potrebbe, invece, salvare il pianeta?

"L’utilizzo dei dati permette anche di efficientare tantissimi processi. Di produrre on demand e ridurre l'impatto naturale, di gestire meglio le comunità energetiche cercando di minimizzare l'uso dell'energia esterna da parte di tutti. L'intelligenza artificiale può permettere di realizzare processi che abbiano un impatto ambientale inferiore, però il bilancio deve essere positivo. E' la grande sfida che ci attende”.