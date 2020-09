Lungaggini per i contratti di supplenza, i sindacati: "I docenti precari meritano rispetto"

Le organizzazioni sindacali della scuola si sono recate unitariamente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale mentre vanno avanti -con molte difficoltà e slittamenti- le nomine per i docenti a tempo determinato.

"Le precarie e i precari della scuola sono giustamente infuriati per le lentezze e gli intoppi della piattaforma telematica prescelta per l'individuazione delle supplenze; a tale proposito abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di malfunzionamento", spiegano in una nota coingiunta Flc/Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals/Confsal e Gilda.

"E' intollerabile che scelte sbagliate e intempestive si scarichino sulla parte più debole -gli insegnanti precari- alimentando ansie e tensioni, e sugli studenti e le loro famiglie penalizzati ancora una volta da modalità scellerate che impediscono alle scuole di partire con tutti i docenti al loro posto; si pensi alla mancata presa di servizio di centinaia e centinaia di insegnanti di sostegno in questo inizio d'anno così particolare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'Ufficio Scolastico Provinciale ha il dovere di fornire e comunicare informazioni istituzionali, continue, complete e trasparenti in questo frangente delicato per migliaia di lavoratrici e lavoratori. Tutto ciò si aggiunge alle anomalie riscontrate nelle GPS da poco pubblicate dove gli stessi precari della scuola si vedono costretti a rivolgersi direttamente al giudice per ottenere le correzioni di diritto poiché da quest’anno è scomparsa dalle norme la possibilità dei reclami che in pochi giorni avrebbe sistemato gli errori".