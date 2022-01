Fiera di Sant'Antonio confermata, i sindacati chiedono il rinvio

"All'indomani dall'entrata in zona gialla della regione Emilia Romagna, apprendiamo con sconcerto la decisione assunta dall’Amministrazione comunale di far svolgere regolarmente la tradizionale fiera di Sant’Antonio del 17 gennaio a Modena. Ma non solo: la viabilità, la sicurezza dei cittadini, il rispetto della normativa saranno di fatto totalmente affidati agli operatori della polizia locale della città, già in difficoltà per le carenze di organico dovute anche ad assenze legate al Covid 19".

Sono le parole dei sindacati Fp/Cgil e Cisl/Fp Modena, dopo che il Comune e la Prefettura hanno dato il via libera alla realizzazione del tradizionale appuntamento del 17 gennaio, seppur con una nuova disposizione che dovrebbe alleggerire il carico sul centro storico.

"In questo periodo, in cui purtroppo i numeri sui contagi quotidiani da Covid 19 sono in netta crescita giorno dopo giorno, e dove la pressione sugli ospedali è sempre più elevata e sta mettendo ancora una volta a dura prova il sistema sanitario e gli operatori sanitari, riteniamo questa scelta inopportuna e pericolosa per la salute dei cittadini e degli operatori della polizia locale che da soli dovrebbero - in mezzo agli assembramenti che inevitabilmente si creeranno, anche per gli spazi esigui caratteristici del centro storico - far rispettare distanze di sicurezza e normative Covid - attaccano i sindacati - Senza contare anche che si mette a rischio la sicurezza degli operatori di polizia locale e dei cittadini non solo dal punto di vista sanitario, ma anche per l’ordine pubblico, nel caso gli operatori fossero costretti ad intervenire per violazioni legate al mancato rispetto delle normative Covid (mascherine, assembramenti, distanze di sicurezza)".

"Riteniamo pertanto necessario visto l’andamento della pandemia e l’importanza di ridurre l’impatto sul sistema sanitario, a tutela dell’intero sistema economico, che l’Amministrazione del Comune di Modena rinvii la fiera del 17 gennaio. Sarebbe paradossale che un momento di festa si trasformasse poi, a cascata in un ulteriore peggioramento della situazione sanitaria, con gravi ricadute per tutti", chiosano Cgil e Cisl.

Di decisione "sconcertante" parla anche un altro soggetto direttamente interessato, il sindacato della polizia locale Sulpl di Modena. "Il numero dei banchi e degli espositori si aggira normalmente sulle quattrocento unità ma, anche qualora il numero risultasse minore, le attività di gestione e controllo della fiera, esporrebbe i cittadini e i lavoratori della Polizia locale a un rischio esponenziale di contagio, per l’enorme afflusso di persone, anche per questioni strutturali della zona- centro storico. Si rammenta, tra l'altro che i due appuntamenti già cadono di luendi quando è già in programma il mercato settimanale, adiacente alla zona della fiera", spiega il sindacato.

"Si precisa che la dotazione organica del Corpo già non è adeguata allo standard dei servizi richiesti, oltre ad esserci agenti in quarantena ed alcuni non vaccinati e quindi non in servizio: terminata la fiera del 17, gli agenti, ancora una volta in prima potrebbero essere sottoposti ad un numero di contagi e malati Sars cov 2, tali per cui non si garantirebbero non solo i servizi per l’evento del 31, ma anche i servizi ordinari dei giorni a venire. In un periodo storico dove si richiama la popolazione a non creare assembramenti, usare cautele e ogni altro sistema per tutelare la salute pubblica, i lavoratori di via Galilei saranno costretti ad entarre in a contatto con una moltitudine di persone che difficilmente sarà controllabile. Il Sulpl ritiene quindi inopportuno e pericoloso dare corso alle manifestazioni così come deciso dalla Giunta, e auspica un ripensamento a tutela dei cittadini e degli agenti di via Galilei".