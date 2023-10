Carabinieri indagati, il sindacato Usmia: "Fiduciosi dell'innocenza dei colleghi"

Il sindacato Usmia Carabinieri interviene in merito al'indagine che sta scuotendo l'Arma modenese, quella relativa alla morte di Taissir Sakka e alle lesioni riportate dal fratello, che ha sporto denuncia contro i militari. Per il segretario generale del sindacato Carmine Caforio l'iscrizione nel registro degli indagati di sei carabinieri è un "atto dovuto e garantista adottato dalla Procura di Modena". Caforio aggiunge: "Massima fiducia nei riguardi della Magistratura, degli investigatori e dei periti che in queste ore si stanno occupando delle consulenze tecniche attraverso le quali siamo convinti che saranno chiariti molti aspetti a favore dei Carabinieri".

La sigla Usmia si dice "vicina alla famiglia della giovane vittima e fiduciosa dell'innocenza dei colleghi" e "metterà a disposizione i propri strumenti di tutela legale e seguirà attentamente l'evolversi dell'inchiesta che, da indiscrezioni apparse su fonti aperte, sarebbe stata avviata a seguito della denuncia sporta dal fratello della vittima, insieme alla quale, la sera prima del ritrovamento del cadavere, era stato accompagnato in caserma dai Carabinieri per motivi di Giustizia e rilasciato intorno alla mezzanotte".

Caforio conclude: "Auspichiamo che l'Amministrazione, a garanzia della presunzione di innocenza, non adotti provvedimenti affrettati, ma attenda cautamente l'esito delle indagini, offrendo supporto e fiducia ai propri Carabinieri".