Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli saluta i dipendenti del Comune

Un sentito ringraziamento, anche a nome dei cittadini modenesi, e un augurio di buona vita. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha atteso che si concludessero le operazioni di voto e, prima che se ne conosca l’esito, nella mattina di lunedì 10 giugno ha inviato una mail di saluto e ringraziamento a tutti i dipendenti del Comune.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Carissime e carissimi – ha scritto il sindaco - in questi giorni, dopo due consiliature, termina il mio mandato e in questa particolare circostanza, ci tengo a scrivervi alcune righe di saluto e ringraziamento. Questi dieci anni sono stati un'esperienza, politica e umana, eccezionale che mi ha arricchito enormemente sia come amministratore pubblico che come persona. In questo lungo periodo, sentimenti e momenti di vita personale, felici e dolorosi, si sono intrecciati con il positivo percorso di sviluppo e crescita intrapreso dalla nostra città”.

“Negli ultimi anni, durante le difficili circostanze di vita privata che mi sono accadute, ho ricevuto dai dipendenti comunali – ha aggiunto Muzzarelli - tanti attestati di vicinanza e solidarietà umana. Qualcosa di assolutamente bellissimo e non scontato che mi ha colpito nel profondo, confermando ancora una volta quanto siano radicati i valori fondanti della nostra comunità”.

“È stato per me un onore e un orgoglio lavorare per l'Amministrazione comunale di Modena. Da sindaco ho avuto la fortuna di trovare una "squadra" di donne e uomini caratterizzata da riconosciuta professionalità e disponibilità, sia nei confronti miei e della Giunta sia rispetto ai cittadini, alle famiglie e alle imprese che trovano nel Comune un interlocutore sempre attento. A tutte e tutti voi – sono le conclusioni - va il mio più sentito ringraziamento, anche a nome di tutti i cittadini modenesi. Un sentito augurio di buona vita e di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni”.