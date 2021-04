Gian Carlo Muzzarelli positivo al covid, al lavoro da casa

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli è risultato positivo al test sul Covid-19 effettuato nella giornata di martedì 6 aprile. Il sindaco è a casa, sta bene, solo un po’ di tosse e nessun altro sintomo. Si è trattato di un tampone effettuato per ragioni precauzionali in vista di alcuni appuntamenti istituzionali in programma.

“Non mi aspettavo il risultato – commenta Muzzarelli – visto che avevo fatto il test rapido pochi giorni fa e cerco sempre di mantenere ogni precauzione. Ma il virus mi ha colpito comunque e questo mi porta a rinnovare l’appello a prestare la massima attenzione e a rispettare in maniera scrupolosa le norme di prevenzione del contagio. L’attività continua, avanti. Insieme ce la faremo”.