San Felice, manto sintetico e nuova illuminazione per il campo da calcio

La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato lo scorso 28 dicembre il progetto esecutivo di riqualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo cittadino di via Costa Giani. Il progetto, pensato anche in ottica di risparmio energetico della struttura, prevede la realizzazione di un manto in erba sintetica per il campo da calcio e l’installazione di nuove lampade a led. Il costo complessivo dell’intervento, di cui è già stato eseguito un primo stralcio relativo alla zona dedicata all’atletica per un ammontare di 70 mila euro, è di 1 milione di euro, finanziati per il cinquanta per cento dal Comune e per la restante parte dalla Regione Emilia-Romagna. Attualmente nell’impianto sportivo di San Felice, esteso su una superficie di circa 20 mila metri quadrati, sono presenti il campo da calcio con erba naturale e impianto di illuminazione, la pista di atletica a sei corsie, completa delle pedane per salti e lancio, i campi da tennis coperti e scoperti, una tribuna coperta con 800 posti, due palazzine con gli spogliatoi per calciatori, tennisti e praticanti atletica, un campo di allenamento.

Il progetto prevede la sostituzione dell’erba naturale del campo da calcio con quella sintetica che consentirà l’utilizzo del terreno di gioco in qualsiasi stagione e con ogni evento meteorologico. Inoltre il campo potrà essere sfruttato senza soste, mentre si ridurranno in modo significativo la manutenzione e il consumo di acqua. L’intervento sarà effettuato seguendo le direttive della Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto riguarda invece l’illuminazione, le torri faro verranno spostate fuori dall’anello della pista di atletica per consentire un irraggiamento più consono, mentre gli attuali corpi illuminanti saranno sostituiti con lampade a led che consentono di abbattere notevolmente il consumo di energia elettrica. Dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta, sarà bandita la gara per l’assegnazione dei lavori che indicativamente dureranno circa 200 giorni.