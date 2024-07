Sisma del 2012. Nuove risorse per rivitalizzare i centri storici colpiti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Salgono a 6,6 milioni di euro i fondi destinati all'ultimo bando per rivitalizzare i centri storici colpiti dal sisma del 2012. Questi fondi finanzieranno 122 nuovi interventi, che riguardano l'apertura o l'insediamento di nuove attività e la riqualificazione, l'ammodernamento e/o l'ampliamento di quelle già esistenti e aperte al pubblico al momento della richiesta di contributo.

Grazie all'ordinanza n. 15 del 9 luglio 2024, emanata dal Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sono stati stanziati ulteriori 817mila euro, frutto delle economie realizzate negli anni. Un successivo decreto di concessione del Commissario Bonaccini permette ai soggetti destinatari del contributo di avviare gli interventi.

Progetti finanziati e investimenti generati

Dal 2019 a oggi, attraverso bandi ordinari e straordinari, sono stati finanziati 1105 progetti (circa 1600 quelli presentati), con contributi del Commissario per oltre 54 milioni di euro, generando investimenti per oltre 75 milioni di euro. L'ordinanza è consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna, nella sezione "Atti per la ricostruzione", e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Dettagli degli interventi

Le 122 domande finanziate prevedono investimenti complessivi di oltre 11 milioni di euro. Le attività finanziate includono tipicamente quelle che caratterizzano la dimensione sociale e aggregativa dei centri storici: commercio al dettaglio di vicinato, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, ristorazione con somministrazione e da asporto, mense, gelaterie e pasticcerie, bar, e servizi associativi e/o ricreativi.

Le iniziative saranno finanziate con una percentuale che va dal 50 al 70% della spesa ammissibile, in funzione delle eventuali premialità possedute dai beneficiari. Il completamento dei lavori è previsto entro il 30 giugno 2025. Al bando hanno partecipato imprese di qualsiasi forma giuridica, associazioni, enti e fondazioni no profit, e liberi professionisti (ordinistici e non) esclusivamente con interventi di apertura o insediamento di nuove unità locali.

Progetti Ammessi

I 122 progetti ammessi, su 200 presentati, includono 54 nuove aperture di unità locali e 68 riqualificazioni di attività esistenti. Tra le nuove aperture:

11 attività di commercio al dettaglio

18 attività di servizio e ricreative

8 bar e gelaterie/pasticcerie

5 attività di ristorazione con somministrazione

1 attività di somministrazione da asporto

2 attività ricettive alberghiere

10 attività di affittacamere

Tra le riqualificazioni di attività esistenti:

22 attività di commercio al dettaglio

15 attività di servizio e ricreative

4 bar

14 attività di ristorazione con somministrazione

4 attività di somministrazione da asporto

1 attività ricettiva alberghiera

4 attività di affittacamere

"Siamo fermamente convinti – affermano da Lapam Confartigianato – che investire nelle aree colpite dal sisma rappresenti una straordinaria opportunità per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Investire in queste zone significa non solo preservare un patrimonio naturale e culturale unico, ma anche stimolare l'economia locale attraverso nuove opportunità di sviluppo. Lo spopolamento è sicuramente un fenomeno da attenzionare: visti i trend demografici, sarà sempre più importante il ricambio generazionale tra imprenditori per garantire la continuità del fare impresa. Dai dati emerge un aumento delle donne che scelgono di avviare l’attività imprenditoriale, che al 31 dicembre 2023 gestiscono il 22,5% delle imprese attive in montagna, un dato superiore al 21,8% medio provinciale: è sicuramente un aspetto positivo e che ci fa ben sperare per il futuro".