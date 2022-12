Un Sit-in contro lo chiusura del Punto Nascita di Mirandola

A seguito dal sit-in tenutosi questa mattina davanti alla sede dell’AUSL di Modena, ecco la dichiarazione congiunta delle promotrici Margherita Novi, Antonella Baldini, Elena Malaguti, Katia Pedrazzoli, Franca Barbieri, Daniela Mazzali, Anna Greco, Marika Menozzi, Nazarena Bernardi, Alessandra Mantovani, Ornella Tibasti, Sonia Costi, Carla Farina, Patrizia Pugliese, Eleonora Costi, Francesca Donati, Paola Giubertoni:

"La manifestazione di oggi manifesta e rappresenta la nostra totale contrarietà rispetto a quanto accaduto: la chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria Bianca, senza una data certa della sua riapertura. Per noi è inaccettabile, così come per tutti i cittadini della Bassa Modenese. Si tratta di una chiusura incoerente e in contraddizione con gli impegni presi dalla Regione per la salvaguardia e potenziamento dell’Ospedale, che passavano e passano anche dal suo Punto Nascita. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà della sanità provinciale, regionale e nazionale, ma non può essere sempre la Bassa Modenese a ‘pagare'. Riteniamo che ci siano strade ancora da percorrere per superare le criticità che hanno portato a questa scelta. Occorre ragionare in un'ottica di organizzazione provinciale senza roccaforti intoccabili, visto la sua impostazione a rete che non può essere a senso unico. Occorre coinvolgere di più anche l'Azienda Policlinico. Un esempio: l’Ospedale di Cento. Il suo Punto Nascita, con le stesse criticità di Mirandola, è aperto, grazie ad una solidarietà della rete provinciale che evidentemente in quell’AUSL ha saputo assicurare continuità e sicurezza del servizio. Vanno quindi percorse tutte le opzioni possibili che devono coinvolgere nel reperimento del personale tutte le risorse e potenzialità presenti sul territorio. Vogliamo un piano, con tempi e date certe per la riapertura del nostro Punto Nascita”.