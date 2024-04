Continua a cadere neve in Appennino, fino 30 cm di accumuli sopra i mille metri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prosegue anche nella giornata di martedì 23 aprile la nevicata che sta coinvolgendo il territorio provinciale, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, oltre che nella zona di Montese e Zocca.

La rete viaria provinciale al momento è tutta percorribile e il personale provinciale è al lavoro per rimuovere i rami caduti sulle strade, a causa dell’accumulo di neve.

Nella serata i mezzi della Provincia saranno poi al lavoro per la salatura delle strade a maggior rischio di gelate notturne, oltre che proseguire nelle operazioni di pulizia della rete viaria, che al momento risulta tutta percorribile.

Il maltempo è destinato a proseguire per circa tre giorni, seppur con alcune schiarite previste già per la giornata di domani. Domani saliranno leggermente anche le temperature, con la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1244m.