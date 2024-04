Polizia, 12 nuovi agenti in arrivo. "Ma troppo pochi per la Stradale"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Secondo il piano per la distribuzione del personale di Polizia, per la provincia di Modena si prevede un incremento di 12 agenti per Questura e Commissariati e di 2 agenti per la Polizia Stradale. I rinforzi arriveranno quando usciranno dalle scuole di polizia gli allievi del 225° corso di formazione.

A renderlo noto è il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp), che commenta: "Un trend positivo per un verso, negativo per l'altro. Infatti, se pensiamo che tante questure riceveranno incrementi inferiori a Modena (Alessandria e Arezzo 10, Caltanissetta 3, Crotone 5, Vicenza 1, Potenza 2, Pordenone 6, Pavia 3 Livorno 4 ad esempio), oppure che addirittura riceveranno un incremento pari a zero (Ancona, Catanzaro, Cosenza, Messina, La Spezia, Nuoro, Salerno, Prato Ragusa, Parma, Viterbo, Udine, Trieste, Trapani e Siracusa) non possiamo di certo ritenerci delusi, considerato che questa tendenza sta andando avanti dall’inizio del 2022. Ciò che ci rammarica invece, è costituito dallo scarsissimo incremento della Polizia Stradale che arranca moltissimo per garantire un minimo di pattuglie sulla viabilità ordinaria, sempre più funestata da incidenti gravi o gravissimi, ma anche per il tratto autostradale di competenza che comprende un ampio tratto dell’A1 ed uno della A22".

Aggiunge il Siulp: "Abbiamo quindi da un lato la conferma di quanto avviato con l’ex ministro Lamorgese, per ciò che concerne la Questura ed i Commissariati distaccati di Carpi, Sassuolo e Mirandola e che continua con il ministro Piantedosi, ma che registra pesanti battute d’arresto per la specialità della Polizia Stradale di tutta la provincia. Comprendiamo che la situazione è difficile in tutto il Paese e che le scuole di Polizia non sono sufficienti ad immettere in ruolo un numero di agenti che compensi e sopravanzi i numerosi pensionamenti, ma riteniamo che questa provincia meriti più attenzione anche per quanto riguarda la viabilità ordinaria e autostradale".

"l controllo del territorio e le indagini di polizia giudiziaria svolti da Questura e Commissariati sono sicuramente importanti e come tali incrementati del giusto personale, ma la sicurezza stradale è fattore determinante non solo per le attività economiche di quest’area, ma anche per il benessere comune di chi vive e lavora in questa provincia", conclude il sindacato.