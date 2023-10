Anche il sindacato di polizia Siulp sostiene i carabinieri indagati: "Emergerà l'innocenza"

Anche il sindacato di polizia Siulp interviene in merito all'indagine che vede sei carabinieri della Compagnia di Modena raggiunti da un avviso di garanzia dopo la denuncia presentata da Moahamed Sakka, fratello del 31enne Taissir trovato morto una settimana fa in via dell'Abate. Per il sindacato modenese "non si può non esprimere cordoglio per la morte del giovane tunisino Taissir Sakka, così come appare più che dovuto manifestare vicinanza alla sua famiglia per questo grave lutto. Abbiamo fiducia nel lavoro dei magistrati e degli investigatori, che in queste ore stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, per appurare la verità riguardo la morte del trentenne avvenuta qualche giorno fa".

Con riferimento all'indagine sui militari, il Siulp dichiara: "Immaginiamo anche lo stato d’animo dei sei colleghi dell’Arma dei Carabinieri, i quali sono al momento formalmente indagati dalla Procura della Repubblica di Modena in seguito alla denuncia sporta dal fratello del deceduto. Anche ai militari indagati vogliamo esprimere la vicinanza e la solidarietà del Siulp, poiché anche se l’avviso di garanzia è un atto dovuto, sappiamo che queste situazioni sono fonte di grande preoccupazione e stress, anche quando si è certi della propria innocenza".

"Conosciamo ed apprezziamo la professionalità dell’Arma dei Carabinieri e, anche per questo, è forte in noi la convinzione che emergerà l’innocenza dei colleghi indagati - continua la nota del sindacato - Auspichiamo non solo che l’inchiesta chiarisca quanto prima cosa avvenuto quella notte, ma che accerti anche l’estraneità dei militari indagati riguardo la morte del giovane tunisino. Speriamo anche che nei confronti di quei Carabinieri non vi siano decisioni di tipo disciplinare che, in questa fase, parrebbero alquanto affrettate e pertanto anche azzardate".