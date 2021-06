Vignola. Progetti partecipativi, vince la riqualificazione dello skate park

E’ “Nuova vita allo Skate Park” il progetto che ha raccolto il maggior numero di voti nell’ambito del percorso “La partecipazione va a scuola”, promosso dall’Amministrazione comunale di Vignola come micro-progettualità collegata al più generale Bilancio partecipativo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi, in particolare con gli studenti della classe 1° A del Liceo Classico (A.S. 2020/2021), coordinati dalla professoressa Alessandra Aureli. Lunedì 14 giugno si è conclusa la fase di votazione dei sei video realizzati dai ragazzi. Infatti, dopo una serie di incontri formativi sugli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta e sulle tecniche di videomaking, gli studenti si erano suddivisi in sei gruppi di lavoro e avevano prodotto sei diversi progetti sui luoghi o sui temi che, a loro parere, necessitavano di un intervento degli amministratori.

I cittadini, in queste settimane, hanno avuto l'opportunità di votare sulla piattaforma https://partecipa. comune.vignola.mo.it/ le loro proposte preferite: ognuno poteva esprimere due voti. Al termine della votazione, come detto, a ricevere più voti è stato il progetto "Nuova vita allo skate park", incentrato sul miglioramento dell’area omonima che si trova al Parco Europa di Vignola. Ai ragazzi risultati vincitori verrà consegnato un buono acquisto da spendere in un negozio di prodotti audio-video del territorio. Il progetto, invece, sarà oggetto di opportuni approfondimenti da parte della Giunta comunale di Vignola, per valutarne la fattibilità.