Confermata l'edizione 2020 di Skipass, una fiera in versione "restart edition"

Torna Skipass, la fiera del turismo e degli sport invernali. Il Covid non ha bloccato la kermesse modenese, diventata nel corso degli anni un appuntamento centrale per gli operatori del settore e per tanti appassionati. Si terrà a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre e sarà un’edizione speciale: una Restart edition, e non potrebbe essere altrimenti.

Sarà uno dei primi eventi dal vivo post lockdown e il team organizzativo si sta impegnando al massimo perché sia emozionante, coinvolgente e stimolante. Come di consueto Skipass farà da apripista per la stagione invernale e quest’anno il ruolo assume una valenza ancora più importante perché non può prescindere da quello che è successo nei mesi scorsi.

Modena Fiera sta predisponendo tutto affinché sia possibile visitare la fiera in totale sicurezza per tutte le persone coinvolte, addetti ai lavori e appassionati. Ovviamente subentreranno delle modifiche rispetto a quanto visto negli anni scorsi, come imposto dalle attuali regole.

L’augurio è che Skipass Restart Edition, coinvolgendo come di consueto tutti i più importanti operatori del settore turismo e sport invernali, rappresenterà un forte segnale di ripartenza.