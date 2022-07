Modena, Muzzarelli riceve in Comune l'ex pallavolista Skorek

Questa mattina in Muincipio Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto l’ex campione di pallavolo Edward Skorek, allenatore-giocatore della società Panini Modena per tre stagioni dal 1975 al 1978. Skorek, oggi 79enne, guidò in particolare la formazione gialloblù alla vittoria dello scudetto nel torneo 1975-1976, il quarto della propria storia.

Accompagnato da alcuni familiari e da Rodolfo Giovenzana, uno dei compagni di squadra di Skorek negli anni modenesi, nel corso della giornata l’ex pallavolista di origini polacche ha visitato i luoghi del volley cittadino, a partire dal PalaMolza, che allora ospitava le partite della squadra, al PalaPanini, passando anche per l’azienda Panini. In serata, inoltre, è previsto il ritrovo a cena degli atleti che facevano parte di quella formazione, a oltre 46 anni dunque dalla conquista dello scudetto.

Ricevendo Skorek a Palazzo comunale, il sindaco ha ricordato il legame tra Modena e la pallavolo, “una storia di successi che hanno reso la città la capitale di questa disciplina sportiva”, e ha sottolineato che “è un piacere ricevere in Municipio chi ha tenuto alto il nome di Modena”.

L’ex campione, quindi, ha visitato le sale comunali assieme a Muzzarelli, soffermandosi anche nel “Camerino dei Confirmati” che ospita la “Secchia rapita”, e, ringraziando per l’accoglienza, ha sottolineato l’emozione di aver ritrovato i luoghi e gli edifici dedicati alla pallavolo, “spazi che caratterizzano la città” e che favoriscono la diffusione del volley sul territorio. Al termine dell’incontro, il sindaco ha donato a Skorek una boccetta di aceto balsamico prodotto dall’Acetaia comunale e una copia del volume “Modena effetto notte” di Franco Fontana.