Smart Future Academy: il format innovativo rivolto ai giovani e al loro futuro

L’Associazione Smart Future Academy in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena ha messo a punto un format particolarmente innovativo: il progetto è rivolto agli studenti delle scuole superiori e ha l’obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi”, attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della scienza, dello sport…

Passione, tenacia e ambizione: sono questi i semplici ingredienti che faranno da filo conduttore nelle narrazioni dei tanti professionisti che venerdì 3 dicembre accoglieranno i ragazzi degli istituti superiori di Modena all’evento di orientamento online targato Smart Future Academy.



Il progetto è valido ai fini PCTO e completamente gratuito, ma soprattutto chiama gli studenti ad un confronto diretto per acquisire sicurezza e stimoli che possano aiutarli a definire al meglio il proprio percorso sia di studi che lavorativo, cercando sempre di seguire i propri sogni.

Agli speaker, scelti dall’autorevole Comitato Scientifico dell’Associazione, viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, di raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.

“La Camera di Commercio di Modena è da sempre impegnata nella formazione dei giovani e nel collegamento tra scuola e mondo del lavoro - sottolinea il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari - nell’anno scolastico in corso abbiamo messo in campo diverse iniziative rientranti nei “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” che hanno già coinvolto oltre 2.300 studenti tra scuole medie e superiori. Tra queste figura la Smart Future Academy che li porterà a confronto con autorevoli esponenti del mondo imprenditoriale e non solo, degli esempi di vita e dei modelli carismatici da cui sono sicuro sapranno trarre importanti insegnamenti”.

“Siamo orgogliosamente arrivati alla prima edizione di Smart Future Academy Modena - afferma Lilli Franceschetti, presidente di Smart Future Academy - ciò che ci sta più a cuore è aiutare i giovani a fare le loro scelte future, di lavoro o di formazione, più consone ai propri sogni e inclinazioni, ma sempre in maniera consapevole. Sono certa che i nostri ragazzi faranno tesoro delle storie e delle testimonianze dei nostri speaker continuando a coltivare le loro passioni. Dopotutto, questo è proprio l’obiettivo di Smart Future Academy: aiutare i giovani a capire cosa vogliono fare da grandi!”

Smart Future Academy a Modena

Gli speaker Smart Future Academy MODENA 2021 ONLINE sono: Cecilia Camellini - Psicologa e ex atleta paralimpica plurimedagliata nel nuoto; Guido Caselli - Direttore del Centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna; Antonio Canterino - Comandante provinciale Arma dei Carabinieri Modena; Francesca Corrado - Presidente Play Res, Founder Scuola di Fallimento; Marcella Gubitosa - CEO e Co-Founder di Stars & Cows, Presidente di Nuova Cerform.; Silvia Pecorari - Vice presidente Strategic Development HANSA TMP; Damiano Pietri - Presidente della start up innovativa Metricode, Giorgio Gambigliani Zoccoli - Vice Presidente azienda agricola Gambigliani Zoccoli, Claudio Medici - Presidente Gigi Medici Srl e CNA Modena.

Saranno presenti per i saluti istituzionali: Giuseppe Molinari - Presidente Camera di Commercio di Modena; Ludovica Carla Ferrari - Assessora Politiche economiche Modena; SIlvia Menabue - Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Modena;

Il Comitato Scientifico e? composto da: Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi); Sergio Pecorelli (gia? Rettore Universita? di Brescia); Maria Ida Germontani (Giurista d’Impresa); Carlo Alberto Pratesi (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre); Luigi Scordamaglia (amministratore delegano Gruppo Cremonini-Inalca, presidente Federalimentare); Lorenzo Maternini (Vicepresidente Talent Garden); Daniele Tranchini (amministratore delegato LaFabbrica); Giovanni Valotti (Docente Universita? Bocconi e presidente A2A); Enrico Zampedri (amministratore delegato gruppo Metra - gia? direttore generale Policlinico Gemelli); Giovanni Valotti (Docente Ordinario di Economia delle aziende pubbliche Università Bocconi e Presidente A2A spa); Giuseppe Albeggiani (Management Consultant e Curatore del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie UNIPG).

Associazione Smart Future Academy

Nasce nel 2016 per iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della scuola, insieme a Marco Bianchi Vice presidente, dottore commercialista e consulente aziendale.

Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendo loro una visione del mondo lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 150 mila studenti e 20 città, attraverso 280 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private.