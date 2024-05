Smart Walking: Davide Fiz percorre il Cammino dell’Unione tra borghi e natura modenesi

Dal 13 al 20 maggio Davide Fiz di Smart Walking camminerà sul Cammino dell’Unione.

Partirà a piedi da Vignola e dopo 7 tappe vi farà ritorno dopo aver attraversato numerosi paesi nelle colline Modenesi: Spilamberto, Castelvetro, Levizzano, Marano sul Panaro, Zocca, Guiglia, Savignano sul Panaro, Denzano, Pieve di Trebbio, Castellino delle Formiche, Montalbano, Zocchetta, Montecorone, Monteorsello, Castello di Serravalle e Savignano Alto.

Il Cammino dell’Unione è un anello di 109 km da percorrere a piedi alla scoperta delle Terre di Castelli, tra borghi medievali, sapori autentici e natura incontaminata. Perché il nome Unione? In primis perché il territorio è quello dell’Unione Terre di Castelli, un insieme di otto comuni, ognuno con il proprio castello, ognuno caratterizzato dalla stessa quiete tipica delle zone di campagna e pedemontana, dalla calorosa accoglienza di sorrisi e persone, e dalle tavole calde e ricche di pasta fresca fatta in casa. Ma Unione anche per invertire la tendenza che celebra l’individualismo; per ricordare a noi stessi che nel momento del bisogno è meglio essere in due; perché insieme si raggiungono mete impensabili; per ritrovare il legame, passo dopo passo, con la terra che ci ospita e ci sostiene.

Davide Fiz, 47 anni, sales manager e nomade digitale, è l’ideatore del progetto Smart Walking che lo ha visto nel 2022 impegnato a percorrere 20 cammini in tutte le 20 regioni italiane, dividendo le sue giornate tra trekking e lavoro nei borghi attraversati dai cammini. Coniugare passioni e lavoro è possibile, ripensando il proprio stile di vita anche grazie all’uso della tecnologia e visitare luoghi fuori dagli itinerari comuni, scoprendo piccoli borghi dove il valore sta nel senso di comunità, nella qualità del tempo, nella profondità delle relazioni.

Fine ultimo del progetto – che ha avuto il patrocinio di ENEA, UNCEM e AITR – è lavorare e nello stesso tempo scoprire e raccontare l’Italia attraverso la natura sempre diversa, i borghi, i sentieri minori, viaggiando con lentezza e incontrando persone.

Partito il 9 marzo 2022 da Bari, Davide ha camminato in tutte e 20 le regioni italiane percorrendo il Cammino Materano, il Cammino del Salento, il Cammino del Negro, il Cammino degli Aurunci, il Cammino di San Pietro Eremita, il Cammino Con le Ali ai Piedi, l’Alta Via dei Monti liguri, il Cammino dei Ribelli, il Cammino dei Mille, il Cammino di Etruria, la Via di Linari, il Cammino Balteo, la Romea Strata, la Via Valeriana, il Cammino Fogazzaro – Roi, il Cammino Minerario di Santa Barbara, il Cammino di San Vili, la Via di Francesco, il Cammino dei Cappuccini e il Cammino di San Francesco di Paola.

Il 9 marzo 2023 è partita la seconda edizione: Smart Walking coast to coast: cammini che attraversano - cammini che uniscono e Davide ha percorso la Rotta dei Due Mari, il Cammino di San Nilo, la Via Francigena del Sud, la Via Micaelica, il Cammino di Oropa, la Via della Lana e della Seta, il Cammino di San Jacopo, la Via dell’Essenza, la Via degli Dei, la Via Francigena in Svizzera, il Cammino dei Tre Villaggi e il Kalabria coast to coast.

La terza edizione partirà proprio da Vignola. Il Cammino dell’Unione sarà il primo cammino di “Smart Walking 2024 Back to the roots”. Davide ha deciso questo titolo per il fatto che il 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Anno delle radici italiane”. Il “Turismo delle Radici” è un’offerta turistica che coniuga la proposta di beni e servizi del terzo settore con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine per i discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Che si stima siano 80 milioni.