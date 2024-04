Uno ‘smartwatch’ per le apnee notturne donato dal Rotary all'Ospedale di Sassuolo

Un innovativo strumento, comodo, sicuro e di facile utilizzo, per lo studio delle apnee del sonno. A donarlo alla Pneumologia dell’Ospedale è stato il Rotary Club di Sassuolo. Il dispositivo, già ampiamente validato dalla comunità scientifica, si basa sull’analisi del segnale dell’arteria periferica ed è inserito, ad oggi, tra le migliori metodiche di diagnostica domiciliare delle apnee notturne (Home Sleep Test) dall’American Academy of Sleep Medicine.

Si chiama “WatchPAT” e, rispetto al monitoraggio cardiorespiratorio classico che richiede il posizionamento di diverse fasce e sensori, il paziente dovrà indossare unicamente un dispositivo analogo a un semplice ‘orologio’ da polso, collegato ad una sonda applicata al dito e a un piccolo elettrodo sul torace.

Una tecnologia all’avanguardia, di facile posizionamento, poco ingombrante e non invasiva, che permette di raccogliere informazioni dettagliate sulle apnee notturne con un’accuratezza analoga a quella della polisonnografia classica, soprattutto nelle forme di OSA (obstructive sleep apnea) di classe moderata e grave, ovvero nei pazienti a maggior rischio, che possono necessitare di trattamenti mirati.

In Ospedale a Sassuolo il nuovo strumento donato dal Rotary sarà di supporto agli pneumologi che lo utilizzeranno o per la prima diagnosi di sospette apnee o per i pazienti che già seguono una terapia, per verificarne l’efficacia. I dati raccolti dal “WatchPAT” vengono registrati e quindi elaborati in studio grazie ad un software apposito che consente un’analisi eseguita automaticamente.

“Le apnee notturne sono un rilevante problema clinico interessa, nella fase sintomatica, fino al 4% della popolazione – spiega il Dr. Ercole Turrini, Responsabile della Pneumologia dell’Ospedale di Sassuolo che si occupa assieme alla Dr.ssa Federica Maselli, della diagnosi e della cura di questo tipo di patologia. “Se non trattate, prosegue Turrini, oltre a determinare sintomi diurni come stanchezza e sonnolenza e calo di concentrazione, le forme più importanti di apnee notturne possono costituire un serio fattore di rischio cardiovascolare”.

"Non è la prima volta che il nostro Rotary collabora con l'Ospedale di Sassuolo – spiega il Presidente, Dr. Felice Di Palma – donando attrezzature tecnologiche a diversi reparti e questo service per la Pneumologia rappresenta un ennesimo prezioso contributo per il benessere dei nostri concittadini. Il Rotary Club di Sassuolo si impegna da sempre a servire la comunità in cui opera, operando su più fronti, dall'educazione alla cultura, dalla sostenibilità alla salute".