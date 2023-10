Un anno dopo il rave di Modena Nord, in città il corteo "Smash Repression"

Modena si prepara a vivere una manifestazione che sabato 28 ottobre percorrerà le strade intorno al centro storico. E' il corteo "Smash Repression", figlio di un movimento nato esattamente un anno fa proprio a seguito dei fatti avvenuti nella nostra città. Molti ricorderanno del rave party andato in scena per a fine ottobre 2022 a Modena Nord, dove migliaia di ragazzi occuparono un capannone per tre giorni prima di essere sgomberati dalle forze dell'ordine.

Proprio in seguito a quell'episodio il Governo varò un discusso Decreto per arginare il fenomeno delle aggregazioni che mettono a rischio l'ordine pubblico. Sulla scorta di quel Decreto è nato un movimento di opposizione che nel corso degli ultimi mesi ha dato vita a diverse "street parade" in varie città italiane, da Napoli a Milano, da Bologna a Palermo. Cortei contro la repressione e per la libertà di manifestare e aggregarsi a dispetto dell limitazioni imposte dalle normative. A fine mese "Smash Repression" arriverà anche a Modena, cogliendo la data simbolica dell'anniversario della festa abusiva di Modena Nord.

"Stiamo costruendo questo Corteo/Street Parade per protestare contro tutti gli sgomberi, sia degli spazi sociali autogestiti che delle TAZ (zone temporaneamente autonome) in solidarietà agli sgomberati di un anno fa nella zona nord di Modena, sia contro il Decreto Antirave del governo fascista Meloni, per la libertà di ballare ed esprimersi in libertà. La musica è la colonna sonora della nostra vita e sarà parte fondamentale della nostra rivolta contro qualsiasi Autorità o Potere, in modo antifascista, antinazista, antisessista e antiproibizionista", si legge nelle rivendicazioni degli organizzatori, che aggiungono: "Per un mondo solidale, mutualista, inclusivo fatto di libertà ed eguaglianza. Smash Repression contro la repressione delle polizie e contro le leggi repressive degli Stati. Il nostro corteo sarà Antimilitarista, antigerarchico, anticolonialista contro Stati e Capitale per una società di liberi ed eguali".

Il 28 ottobre sono quindi attesi centinaia se non migliaia di giovani (e non), che si raduneranno da programma presso il parco Novi Sad alle ore 14. Da lì partirà un corteo che - salvo diverse disposizioni delle autorità - si dirigerà verso via Monte Kosica, fino a Piazzale Natale Bruni. Da qui i manifestanti percorreranno parte dei Viali fino a via Giardini. proseguendo poi verso via San Faustino e da qui al Parco Ferrari, dove la manifestazione si concluderà in serata.