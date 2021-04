Casona, smottamento e detriti sulla Fondovalle Panaro

Sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, all'altezza della frazione di Casona di Pavullo, si è verificato nella mattina di martedì 13 aprile, un movimento franoso di modesta entità dovuto all'ondata di maltempo di questi giorni che ha parzialmente interessato la sede stradale, comportando un temporaneo restringimento della corsia interessata.

Il personale della Provincia è intervenuto mettendo in sicurezza la zona e rimuovendo i detriti accumulati sulla carreggiata, ripristinando la regolare transitabilità già dalla tarda mattinata di martedì. La perturbazione che ha coinvolto il territorio provinciale in questi giorni, non ha provocato altri disagi alla rete viaria della Provincia di Modena.