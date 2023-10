Soccorso Alpino, tre giorni di esercitazione e formazione per il personale tecnico-sanitario

Tre intense giornate di formazione che hanno messo alla prova medici ed infermieri del Soccorso Alpino Speleologico Emilia Romagna. Nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre si è tenuta una edizione del Corso teorico-pratico Pre Hospital Trauma Life Support Mountain, un evento nato dalla collaborazione tra NAEMT Italia (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS) e la Scuola Nazionale Medici del CNSAS per formare ed aggiornare il personale tecnico-sanitario professionista sul Critical Thinking e sulle metodiche di approccio al paziente politraumatizzato con particolare attenzione alle peculiarità e problematiche legate al soccorso in ambiente ostile ed impervio.

Il corso è stato articolato in due giornate di sessioni teoriche e pratiche con esercitazioni e simulazioni in gruppi, ospitati presso la sede della Pubblica Assistenza di Vignola (MO), mentre una terza giornata è stata dedicata a operare su scenari simulati in ambiente esterno presso i Sassi di Roccamalatina.

Istruttori e discenti si sono confrontati ed hanno messo in pratica tecniche di soccorso avanzato su terreni e scenari difficoltosi. Grazie alla collaborazione con i volontari truccatori della Croce Rossa Italiana del Comitato di Modena ed i simulanti del 3° anno del Corso di Studi di Infermieristica dell’Università di Modena, i partecipanti hanno potuto operare soccorsi su scenari simulati fedeli alle reali condizioni d’intervento cui il CNSAS è chiamato ad operare.

Il PHTLSm è ormai da anni il Gold standard della formazione dei Medici ed Infermieri del Soccorso Alpino Speleologico permettendo un elevato background in materia al personale sanitario.