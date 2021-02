Rompe una ciaspola e rimane bloccato su una parete ghiacciata del Cimone

È successo oggi 19 febbraio al Cimone, comune di Sestola, intorno alle 14.00. Un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, che si trovava già nel comprensorio sciistico quando viene avvertito dai Carabinieri, anche loro presenti per il servizio di vigilanza e soccorso che degli escursionisti, scendendo da Pian Cavallaro, hanno visto due persone scivolare nella zona del Pulpito (parete nord del Cimone).

Immediatamente i militari e il Tecnico del CNSAS con le motoslitte si dirigono sul punto indicato dove trovano le tracce della scivolata, ma sul posto non c’è nessuno. Mentre i soccorritori si trovavano in zona, vengono raggiunti da alcuni sciatori che segnalano la presenza di un uomo sulla parete nord del Cimone fermo ormai da diverso tempo e sembra essere in difficoltà. il Tecnico del CNSAS, con piccozza e ramponi, in quota c’è ghiaccio molto compatto, lo raggiunge ed effettivamente l’uomo, illeso, aveva una ciaspola rotta e non riusciva più a muoversi. Con l’auto dei Carabinieri e di un maestro di sci l’uomo è stato imbracato e calato con la corda in punto sicuro. Il ragazzo di 29 anni residente a Crevalcore (BO), è poi rientrato in autonomia.