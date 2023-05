Solidarietà, 250 balle di fieno in viaggio per la Romagna

Tra le emergenze che s stanno vivendo in questi giorni in Romagna, accanto alle esigenze più dirette della popolazione rimasta senza casa, vi è anche quella legata alle imprese agricole colpite dal disastro. Per far fronte alle esigenze impellenti legate al bestiame rimasto senza cibo a causa dell'allagamento dei fienili, gli allevatori e agricoltori modenesi afferenti al 4 Madonne Caseificio dell'Emilia non hanno voluto far mancare la loro solidarietà.

Così, questa mattina diversi carri carichi di oltre 250 rotoballe di paglia e fieno sono partiti in direzione del ravennate. Sono gli aiuti destinati alla Cooperativa Agricola CAB Conselice Massari. Un bel gesto di generosità che si unisce ai tanti altri che anche il nostro territorio sta esprimendo.