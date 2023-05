Un camion di pizze e focacce per la Romagna, solidarietà da Madonna Industrial Bakery

Un altro gesto di solidarietà nei confronti delle persone colpite dall'alluvione che ha devastato la Romagna arriva da Madonna Industrial Bakery, azienda modenese di prodotti salati da forno surgelati.

Così, ieri è partito da Modena un camion colmo di pizze, focacce e pane diretto alla Protezione Civile di Cesena. Un gesto di solidarietà e gratitudine, come racconta Luca Madonna, fondatore e direttore commerciale dell'azienda: "Nel 2012 la mia azienda è stata colpita dal terremoto, ma con aiuti e grande forza di volontà ci siamo rialzati e ripresi. Per questo la mia famiglia ha deciso di sostenere gli alluvionati di Cesena, donando pizze e focacce di nostra produzione. Non è tanto, ma anche Madonna Industrial Bakery sostiene il grande popolo Emiliano-Romagnolo".

L'azienda della famiglia Madonna non è nuova a donazioni solidali come questa: aveva già dato il proprio contributo per l'alluvione di Nonantola del 2020 e lungo tutto il periodo della pandemia. La donazione di Madonna Industrial Bakery si aggiunge alla maratona di solidarietà intrapresa da tante attività che, partendo da Modena, continuano senza sosta a sostenere le popolazioni alluvionate della Romagna.