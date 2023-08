Soliera. A settembre ripartono gli Sportelli speciali al cittadino

Con l’arrivo di settembre, conclusa la pausa estiva, riaprono i battenti gli svariati Sportelli speciali al cittadino che il Comune di Soliera mette a disposizione ormai da diversi anni. Sabato 2 settembre dalle 9 alle 12 riparte lo Sportello Amianto, in via Garibaldi 48, al primo piano sopra l’Urp. Sette giorni più tardi – sabato 9 settembre, dalle 10 alle 12 – sarà a sua volta lo Sportello del Consumatore a ricominciare l’attività di ascolto e consulenza ai cittadini, grazie alla collaborazione con FederConsumatori. La stessa associazione riprenderà l’attività dello Sportello Ludopatia nella mattinata di martedì 12 settembre, sempre dalle 10 alle 12.

Lo Sportello Amianto e lo sportello Ludopatia sono aperti due volte al mese, ogni due settimana; frequenza settimanale invece per lo Sportello del Consumatore.



Lo Sportello Amianto costituisce un punto informativo per conoscere qualcosa in più sul tema, per spiegare come ottenere contributi allo smaltimento, come semplificare le pratiche ed eseguire la rimozione e la bonifica di amianto presso le abitazioni, le aziende, i capannoni agricoli e le pertinenze delle attività produttive. Lo Sportello viene gestito dai volontari di Legambiente, mentre i sopralluoghi vengono effettuati dalle Guardie Ecologiche Ambientali. A beneficiare degli incentivi previsti dal Comune di Soliera possono essere i proprietari (siano essi persone fisiche o giuridiche) di immobili e fabbricati a uso residenziale, produttivo, commerciale e agricolo, all’interno del territorio comunale.



Lodi Soliera è attivo dal 2008 ed è ormai giunto al suo tredicesimo anno di attività. È l'unico Sportello di questa natura nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine. La consulenza è gratuita, mentre in caso di contenzioso viene richiesta una quota associativa convenzionata.Loè stato invece avviato nel febbraio 2020. Costituisce un primo punto di orientamento per i ‘giocatori’ e i loro familiari; fornisce informazioni specialistiche e supporto consulenziale e legale sulle problematiche da sovraindebitamento; orienta il giocatore o i familiari verso altri servizi specializzati come il Sert, o verso gruppi di auto aiuto e altri servizi; garantisce riservatezza e tutela della privacy.