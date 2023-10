Soliera. Al via i lavori di manutenzione delle strade comunali

Hanno preso avvio martedì 3 ottobre gli interventi di asfaltatura e fresatura su svariate strade di Soliera e delle sue frazioni, nell’ambito del programma di manutenzione previsto per il 2023.

I primi interventi interesseranno via Puccini, nel tratto dall’intersezione con via 1° Maggio all’incrocio con via Bellini, e un tratto di via Soliera-Cavezzo, in corrispondenza del civico 362.

Le altre strade interessate dai lavori sono stradello Sala, via Archimede, via Cabassi, via Fermi, via Canale, via Morello di Mezzo, via Murazzuoli e via Imperiale (un lungo tratto che dalla Carpi-Ravarino prosegue verso sud).

Per consentire il corretto rifacimento del manto stradale, saranno necessarie temporanee chiusure della circolazione di veicoli, con cantiere mobile. Per i lavori l'amministrazione comunale ha investito 400.000 euro, confermando lo stanziamento che ormai a partire dal 2015 ha raddoppiato la cifra rispetto ai 200.000 precedenti.

Per fornire informazioni, suggerimenti e segnalazioni è possibile iscriversi al servizio APPunto Soliera.