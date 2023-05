Soliera. Al via i lavori per la nuova rotatoria tra via Grandi e via Arginetto

Prenderanno avvio lunedì 22 maggio i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via Grandi e via Arginetto. L’intervento, che verrà completato entro il prossimo mese di agosto, consentirà una maggiore sicurezza di ciclisti, pedoni e automobili, rallentando la velocità lungo via Arginetto; faciliterà l’ingresso e l’uscita dei mezzi di soccorso della Croce Blu di Soliera, la cui sede di via Arginetto 5 si trova proprio in corrispondenza dell’incrocio; renderà la circolazione più fluida, integrando i percorsi ciclopedonali attuali e di prossima realizzazione.

Il cantiere non prevede l’interruzione della viabilità se non limitatamente ai soli giorni dell’asfaltatura nelle fasi finali dell’intervento; contestualmente si è optato per la soluzione progettuale meno impattante sull’area verde del parco della Resistenza per cui, a fronte del necessario abbattimento di alcuni alberi, a fine lavori il filare alberato verrà ricostituito integralmente.

La rotatoria si inserisce in un piano complessivo di urbanizzazione nella direzione di una mobilità più sicura, avviato qualche anno fa con la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Marconi e via Arginetto intitolata a Nelson Mandela, e della rotatoria all’intersezione tra via 1° Maggio, via Grandi, via Gambisa e via Corte intitolata a Rolando Rivi. Nei prossimi anni è in programma anche la sistemazione dell’intersezione tra via Primo Maggio e via Morello di Mezzo.