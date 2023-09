Servizi interni del Comune, sondaggio fra i dipendenti modenesi

In un Comune ci sono servizi i cui utenti non sono direttamente i cittadini, ma gli stessi dipendenti del Comune: dal Personale alla Ragioneria (con servizi finanziari e l’economato), dalla Formazione intersettoriale ai Sistemi informativi per tutto ciò che riguarda gli strumenti di lavoro informatici.

È a questi servizi interni, trasversali ai diversi Settori, che il Comune di Modena dedica in questi giorni un’indagine, chiedendo il contributo di tutti i propri dipendenti, per valutare il livello di apprezzamento e trarne spunto di conoscenza e miglioramento per rendere più efficace ed efficiente la macchina amministrativa.

L’indagine, che fa parte delle iniziative sviluppate dalla Direzione generale dell’ente nell’ambito del Piano triennale dei controlli di qualità, è stata definita in collaborazione con i settori interessati e le risposte sono ovviamente anonime e verranno analizzate in forma aggregata.

Per tutti i servizi si chiede di valutare la facilità di accesso e gli aspetti relazionali, i tempi di attesa e la completezza delle informazioni e della modulistica disponibili nella rete interna.

Poi si scende nello specifico dei diversi servizi chiedendo di valutare aspetti specifici come l’efficienza della scrivania virtuale (lo strumento on line utilizzato per buona parte delle procedure) o della firma digitale, la chiarezza delle comunicazioni relative al controllo degli atti o alle pratiche relative al bilancio, la pulizia degli uffici (una delle funzioni in capo all’Economato), l’interesse delle opportunità formative.

Per tutti i servizi interni alcune domande sono dedicate alle azioni per migliorare l’offerta e ai suggerimenti per renderla più efficace ed efficiente