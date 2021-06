Sassuolo, sopralluogo del sindaco e di Hera nelle aree allagate

Una ricognizione per fare il punto sulle criticità riemerse in occasione delle ultime piogge intense, ma non certo nuove

Individuare le criticità e le possibili soluzioni ad un problema che rischia di presentarsi nuovamente in caso di “bombe d’acqua” o precipitazioni oltre la norma. Lunedì pomeriggio il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani assieme ai tecnici di Hera responsabili del servizio fognature, si sono recati nelle aree che hanno riscontrato i principali problemi a seguito delle abbondanti precipitazioni di inizio Giugno, da via Peschiera a via Mantova e il quartiere Pellicciona, controllando le strutture fognarie ed incontrando i residenti.

“ E’ un problema che esiste da anni – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e che è indispensabile risolvere in fretta, tenendo conto che le cosiddette “bombe d’acqua” da molto rare sono diventate sempre più frequenti negli ultimi periodi. Soluzioni che vanno individuate dai tecnici ma anche ascoltando i residenti, che vivono in prima persona il problema e che possono dare utili e a volte semplici suggerimenti in grado di mitigare, se non risolvere del tutto, la questione: questa Amministrazione è sempre disponibile a vivere di persona i problemi dei cittadini, condividendo difficoltà e suggerimenti, per cercare di risolverli assieme”.