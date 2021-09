Sorbara. Un nuovo asfalto per le vie del paese

Nuovo manto stradale nel centro di Sorbara. È terminato l’intervento di asfaltatura realizzato dalla Provincia di Modena, grazie a finanziamenti legati a opere finalizzate a ridurre il rumore causato dai veicoli in transito.

I lavori hanno interessato un tratto stradale di oltre 900 metri lungo la Strada Provinciale 1, dall’intersezione con la Strada Statale 12 fino alla termine del centro abitato, ed è consistito nella fresatura dell’asfalto esistente e nella successiva ripavimentazione con uno speciale tipo di asfalto fonoassorbente. Nei prossimi giorni verrà completata la segnaletica orizzontale.

Questo intervento della Provincia si aggiunge a quelli effettuati su vari tratti della Panaria (a Villavara e a Gorghetto) e all’articolato piano di asfaltature nei tre centri che negli scorsi mesi nei tre centri, ha già visto la riqualificazione di via Leonardo da Vinci a Solara, via Cristo a Sorbara, via Gorghetto e via Padella a Bomporto, oltre ai lavori in corso nel centro di Solara su tutta via I Maggio fino a via Borsari e via Botticelli.