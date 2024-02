Rappresentante sospeso al Barozzi, "La scuola ha fallito". Si va al Tar

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È arrivata la notifica della sospensione a Damiano Cassanelli, lo studente 18enne dell'istituto Barozzi di Modena sanzionato per un'intervista critica, sui problemi della scuola, alla stampa locale. Ieri mattina è stato comunicato il provvedimento, con la sospensione di 12 giorni, e ora Damiano può fare a tutti gli effetti ricorso.

"Presenteremo ricorso al Tar per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione", annuncia oggi l'avvocato Stefano Cavazzuti, che difende il ragazzo. Continua Cavazzuti: "Dalla lettura dello stesso si evince che a motivarlo siano state alcune frasi tratte da una intervista video che Damiano avrebbe reso alla stampa durante la manifestazione del 28 novembre 2023, ritenute dal Consiglio dell'Istituto Barozzi di rilevante contenuto diffamatorio - nota il legale - per l'istituzione scolastica e per gli operatori scolastici coinvolti".

Tuttavia, l'avvocato di Damiano tiene il punto: "Per comprendere di che cosa si stia parlando non ci si può limitare alla lettura di alcune frasi estrapolate dall'intervista, ma è necessario vedere il video nella sua interezza. L'immagine della scuola che ne esce - assicura Cavazzuti- è assolutamente positiva. Nel corso dell'intervista si coglie l'amore di Damiano per la sua scuola, il desiderio di renderla migliore attraverso il dialogo e il confronto, con discorsi, con riunioni e in modo assolutamente pacifico". Insomma, "dal provvedimento di sospensione disciplinare emerge invece una scuola ove la necessaria autorevolezza si confonde con un autoritarismo sintetico e sbrigativo", è la posizione della 'difesa'.

Sul caso ha preso posizione anche il sinda Gian Carlo Muzzarelli, il quale ha duramente commentato come quanto accadutoi rappresenti “il fallimento della scuola rispetto alla sua missione educativa che non può limitarsi all’aspetto esclusivamente didattico ma, calandosi nella realtà che la circonda, deve proporsi di far crescere nuovi cittadini anche attraverso il dialogo, la responsabilità e il confronto delle idee”.

“Abbiamo tutti sperato che, dopo le polemiche sollevate dalla notizia della sospensione e il dibattito che si è aperto anche a livello nazionale, il Consiglio d’istituto tornasse sulla decisione – spiega il sindaco Muzzarelli – scegliendo la strada del dialogo e del confronto, e non quella della punizione, per riportare serenità nell’ambiente scolastico e iniziare a ricostruire un rapporto di fiducia che quella decisione ha incrinato. Purtroppo, non è successo anche a causa di un atteggiamento pilatesco degli organismi ministeriali e dello stesso ministro Valditara. Non è così che si rispetta e si tutela l’autonomia scolastica”.

Esprimendo vicinanza e solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia, il sindaco Muzzarelli auspica che la vicenda, al di là dei possibili ricorsi amministrativi, già annunciati, non determini conseguenze sul suo percorso scolastico e “non gli faccia perdere fiducia nelle istituzioni: la mobilitazione che si è creata anche a livello nazionale dimostra che non è stato lasciato solo”. Infine, Muzzarelli conclude con una considerazione: “Volendo rimanere sul terreno della reputazione della scuola, che si considera danneggiata dalle dichiarazioni a un quotidiano locale, quanti giorni di sospensione meriterebbe chi ha deciso un provvedimento che ha suscitato una generale ondata di sdegno?”.