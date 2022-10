Lavori agli impianti, Finale Emilia resta senz'acqua per 18 ore. Autobotti in piazza

Si preannunciano alcune ore difficili per i residenti di Finale Emilia, che dovranno fare a meno dell'acqua dai rubinetti di casa. Sorgeaqua ha infatti comunicato che si rende necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice a servizio del Comune di Finale Emilia e delle frazioni del Comune di Crevalcore.

L’esecuzione di tale intervento comporterà l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potabile per circa 18 ore: dalle ore 22:00 di lunedì 24/10/22 alle ore 16 del giorno successivo.

Le zone interessate dall’interruzione saranno l’intero territorio Comunale ad eccezione delle frazioni di Reno Finalese, Casumaro e Crocetta che saranno soggette ad un calo di pressione

Nel Comune di Crevalcore saranno interessate le località di Caselle, Palata Pepoli, Galeazza, Bevilacqua e le vie Signata (dal civico n°1500 in poi), Via Scagliarossa, Via dell'Aperta, via dei Mari, Via Rangona, Via Pascolone e via Rugginenta.

Un servizio di distribuzione acqua potabile sarà a disposizione dei cittadini in alcuni punti strategici

Finale Emilia in viale Marconi (vicino al cimitero) dalle ore 07:30 alle ore 12:30 del 25/10/22

Massa Finalese in piazza Caduti per la liberta’ (vicino alla farmacia) dalle ore 13:00 del 25/10/22 a fine lavori

Palata Pepoli in piazzale Palestra (vicino fontana) dalle ore 07:30 del 25/10/22 a fine lavori

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito ad imprevisti tecnici. Nella giornata successiva potranno verificarsi lievi cali di pressione nell’erogazione dell’acqua potabile per consentire il ripristino dei normali livelli nei serbatoi. Alla riapertura dei rubinetti, in alcune utenze, si potrà riscontrare la presenza di aria e/o acqua torbida: questi eventuali disagi scompariranno dopo alcuni minuti di apertura dei rubinetti.