Sospesa la circolazione su via Romania e viale Finzi: al via l'asfaltatura della nuova rotatoria

Da lunedì 15 a sabato 20 luglio, la circolazione stradale sarà sospesa durante le ore notturne, dalle 21 alle 7, su via Romania e su un tratto di viale Finzi. Questo provvedimento, che esclude i mezzi di soccorso, è necessario per consentire i lavori di asfaltatura della nuova rotatoria tra via Romania e viale Finzi, nell'ambito del Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario a cura di Esselunga.

Dettagli della Sospensione del Traffico

Via Romania: Sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia, dall’uscita della tangenziale 8, fino alla rotatoria con via Francia. Il percorso alternativo consigliato è l’uscita 7 della tangenziale, via Danimarca, via Francia e via Romania.

Viale Finzi: La circolazione sarà sospesa dalla rotatoria con gli svincoli della tangenziale in direzione Bologna fino a via Romania.

Obiettivi e Benefici dell'Intervento

La nuova rotatoria, costituita da tre bracci con un diametro esterno di 35 metri, è progettata per fluidificare il traffico nel quartiere e aumentare la sicurezza degli automobilisti nelle manovre di svolta. Questa infrastruttura faciliterà in particolare le manovre con direzione est-sud e nord-est.

Progetti e Ditte Coinvolte

I lavori sono affidati alle ditte Mingori Engineering & Building srl e Aec Costruzioni srl, su progetto di Ingegneri Riuniti. Insieme alla costruzione della rotatoria, è previsto un percorso ciclopedonale largo 3 metri, che partirà a sud di via Francia, proseguirà verso sud sul lato est di via Romania, fiancheggerà la nuova rotatoria e si collegherà al percorso realizzato dal Comune nell'ambito del progetto del Bando periferie.

L’intervento include anche l'adeguamento e la messa in sicurezza delle fermate per mezzi pubblici in via Finzi e via Romania, garantendo una zona di attesa sicura per gli utenti.