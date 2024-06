Pausa estiva per Gigetto, linea ferma per due mesi a causa dei lavori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un'estate senza Gigetto. Questa volta non per la realizzazione di sovrappassi e sottopassi, come quelli recentemente realizzati in via Panni a Modena e sulla Pedemontana a Sassuolo: il nuovo stop della linea ferroviaria è dovuto ai lavori di potenziamento dell'infrastruttura a cura del gestore.

L'intervento di FER, infatti, comporterà la sospensione della linea ferroviaria a partire da sabato 6 luglio e fino a domenica 8 settembre. L’intero servizio di Trenitalia Tper sarà effettuato con autobus sostitutivi, rispecchiando le corse giò previste.