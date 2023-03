Castelnuovo, migliora l’illuminazione con l’installazione di 893 lampade a LED

Migliore illuminazione e riduzione della spesa energetica con il passaggio al LED: a Castelnuovo e Montale è cominciato l’intervento di relamping, condotto dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con CPL Concordia, che porterà all'implementazione e alla sostituzione di 893 corpi illuminanti obsoleti sparsi su tutto il territorio comunale.

L’installazione delle nuove lampade a LED di ultima generazione produrrà un significativo risparmio energetico e permetterà un notevole miglioramento dell’illuminazione pubblica, con ricadute positive anche in termini di sicurezza urbana.

Il nuovo stralcio è iniziato da via Rossini e via Zoello Barbieri e procederà con la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti e l'aggiunta di nuovi nell’area del cimitero e della scuola primaria. L’intervento nasce da una sinergia importante con CPL Concordia – società che gestisce l'illuminazione pubblica del territorio castelnovese – per un investimento complessivo di 350mila euro che prosegue un percorso già avviato dal Comune di Castelnuovo Rangone per portare la tecnologia LED nell’illuminazione del paese, a partire dalle piste ciclopedonali e dai parchi.

Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone, precisa che “sull’illuminazione pubblica stiamo portando avanti da tempo un progetto di ammodernamento, che in questi mesi grazie ad un partner importante come CPL Concordia avrà una decisa accelerazione. Il risparmio energetico è diventato in tempi recenti un argomento in cima alla lista delle priorità di tanti Enti locali, come Amministrazione abbiamo giocato d'anticipo adottando la tecnologia LED in diversi punti strategici del territorio e con questo nuovo intervento avremo una sensibile diminuzione della spesa energetica”.

“Il passaggio alle luci a LED performanti non solo segnerà un passo in avanti nel servizio, ma porterà a una riduzione dei consumi energetici, che nel contesto attuale è un fattore tutt’altro che trascurabile – precisa Matteo Ferrari, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone –. L’intenzione è di terminare il percorso nei prossimi anni e completare il passaggio all’illuminazione per tutti i 3900 punti luce presenti sul territorio castelnovese”.