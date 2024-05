Spaccio ai Giardini Ducali a Modena, "Alcune zone del parco sono off limits"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Basta fare una semplice passeggiata costeggiando viale Caduti in Guerra, superando il cinema Principe, e poi entrare ai Giardini Ducali dal retro della Palazzina Vigarani, per rendersi conto di quale sia la situazione. Dietro la casetta dei rider è facile incontrare giovani italiani e stranieri consumare crack. Sulle panchine del viale gli spacciatori africani gestiscono l'attività per un primo contatto. Lo scambio avviene poi sulla collina a fianco della palazzina Vigarani, zona ormai diventata inaccessibile ai cittadini comuni. Idem per i turisti. Ci sono poi le vedette in bicicletta pronte ad avvertire i 'colleghi' appena passa qualche auto delle forze dell'ordine. Tutto è ormai collaudato, non si percepisce neanche troppa tensione. I clienti, perlopiù consumatori di crack, vagano per il parco, magrissimi, scene che ricordano i consumatori di eroina di inizio anni '80".

Questa la descrizione che Manuela Spaggiari, consigliera di quartiere 1 ed esponente di Noi Moderati, fornisce circa la situazione del parco

"La situazione sembra oggettivamente compromessa, sorprende che tutto questo avvenga poi ai Giardini Ducali, area che accoglie giovani e famiglie, oltre che passaggio per i turisti - attacca Spaggiari - Tutti ovviamente evitano la parte del parco che costeggia i viali, ormai sotto il controllo degli spacciatori."

"L'ultima beffa per i residenti è quella relativa all'area cani, richiesta da tempo, e programmata proprio nella parte 'sbagliata' del parco, scelta assurda che ha fatto infuriare i proprietari degli animali, preoccupati dai rischi di qualche spiacevole incontro", prosegue Manuela Spaggiari.

"In tanti anni di amministrazione di centro-sinistra, non si è visto nessun miglioramento, anzi, dalla Manifattura Tabacchi (Manifattura delle idee come la chiamava Muzzarelli), alla stazione dei treni e in tutte le vie limitrofe, tutto è visibilmente peggiorato. I Giardini Ducali sono ormai una copia del parco XXII aprile e l'uso di droghe sempre più devastanti, fa sì che la situazione sia davvero grave.", chiosa la consigliera.