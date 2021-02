Gelo in arrivo, parte già stasera la salatura delle strade

Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade, visto il significativo calo delle temperature e la possibilità di eventi nevosi, nella notte di oggi, venerdì 12 febbraio, il Comune di Modena ha attivato i mezzi spargisale che, intorno alle ore 20, effettueranno un primo intervento di salatura sulla viabilità cittadina, seguito da un secondo nella notte.

I mezzi impegnati saranno 21, compresi quelli più piccoli per le strade del centro storico, e l’intervento interesserà tutte le strade cittadine, con particolare attenzione per le tangenziali, i cavalcavia, le rotatorie e i sottopassi. L’intervento è coordinato dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’Ambiente e proseguirà col monitoraggio delle condizioni del tempo per valutare ulteriori azioni che si rendessero necessarie nel corso della notte.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al servizio di messaggistica basato sulla “app” Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio. Le informazioni per iscriversi al canale sono pubblicate sul sito dell’ente, all’indirizzo https://www. comune.modena.it/argomenti/ telegram.