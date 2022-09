Roots: apre al pubblico lo spazio co-working di via Francesco Selmi

Grazie al sostegno della comunità modenese, Roots (un progetto di AIW, Associazione per l’integrazione delle donne) lo scorso aprile ha avviato l’attività di ristorazione all’interno del Complesso San Paolo, creando concrete opportunità di lavoro per giovani donne migranti - 16 ogni anno - che aspirano a intraprendere una carriera professionale come cuoche.

Ora i servizi offerti da Roots si ampliano: da mercoledì 7 settembre uno spazio di coworking accogliente offrirà alla cittadinanza modenese la possibilità di lavorare in un ambiente flessibile e stimolante, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30, sostenendo anche una buona causa.

Il progetto è sostenuto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena ed è stato premiato dal bando del Comune di Modena “Senza chiedere permesso: azioni di conciliazione vita- lavoro.” Roots ha infatti l’obiettivo di creare un nuovo ambiente dove libere professioniste e giovani donne possano trovare uno spazio stimolante in cui lavorare, imparare e creare una rete per percorsi di carriera sostenuti dalla comunità di Roots.

Spazio coworking: come e quando accedere ai locali di via Francesco Selmi

Allo spazio di coworking sarà possibile accedere acquistando un pass giornaliero, un pacchetto da 10 ingressi o sottoscrivendo un abbonamento mensile. A disposizione vari benefit come la connessione wifii gratuita, un caffè omaggio al giorno, l’accesso a eventi di formazione e networking.

A partire da Ottobre 2022, ad esempio, lo spazio ospiterà “Lunch&Learn”, un incontro mensile in lingua inglese di networking e ispirazione organizzato da Here We Are Italy che offre l’opportunità di incontrare professionisti italiani e internazionali, parlare inglese, scambiare idee e presentare la propria attività.

Dalle 9.00 alle 14.30, inoltre, sarà aperto il servizio di caffetteria dedicato ai co-workers con snack, smoothies, tè freddo di hibiscus, chips di platano e yam e altre proposte realizzate dalle tirocinanti di Roots.

L’intero ricavato di questo nuovo spazio andrà a sostegno della missione sociale di AIW: fornire risorse alle donne per mettere radici e rifiorire tramite la formazione professionalizzante, la creazione di una rete di sostegno e il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.rootsmodena.com/co-working