"Le persone vengono a mangiare allo Spazio Lòdola e sono felici di sentirsi a casa"

"Le persone vengono a mangiare qui e sono felici di sentirsi a casa. Per me la cucina è questo". Leila Nheri, di origine tunisina, è in Italia da due anni. Nella cucina dello Spazio Lòdola al Parco XXII Aprile ha trovato la dimensione perfetta per essere se stessa, per sentirsi a casa e far sentire a casa chi, come lei, la sua l'ha lasciata a migliaia di chilometri di distanza. Lo fa attraverso il lunguaggio universale della buona cucina che, per questo mese, parla attraverso tabbouleh, babaganoush, msemen, polpette vegetariane, spiedini di kebab (che, attenzione, non si pronuncia all'italiana), hummus e focacce. Il suo piatto preferito è il cous-cous - che cucina sia vegetariano che con carne - ma non manca di stupire le colleghe con ricette fusion come la pasta all'arrabbiata con aggiunta di paprika.

Tra queste mura - nate da un'idea della cooperativa sociale Oltremare - il lavoro, per chi come Leila arriva nella nostra città senza conoscere la lingua e, spesso, senza opportunità, diventa la strada verso l'integrazione e l'autonomia. "A ispirarci è l'idea di essere un presidio sul territorio, in grado di attrarre sia la comunità locale che gli stranieri in un luogo aperto a linguaggi diversi e multicurali", il commento di Claudia Poligioni, coordinatrice del progetto. Progetto che ha messo radici nel dicembre 2023 e, dopo mesi di lavoro, ha aperto ufficialmente le sue porte alla città il 12 maggio "con un'inaugurazione che ha visto una grandissima affluenza e una diversità molto bella".

Protagoniste dello spazio - ex bar Arcobaleno - delle grandi tavolate di legno "pensate per sedersi insieme e condividere un pasto anche con persone che non si conoscono, seguendo il concetto del riunirsi intorno alla tavola", continua Claudia. A dirigere la cucina Leila, come dicevamo, insieme ad Aketzalli Bobadilla Canseco, a Luisa, Sara e ai tanti volontari e alle volontarie che girano intorno al progetto. Il menù - il ristobar è aperto dalla colazione all'apericena - cambia ogni mese e gli eventi collaterali sono i più disparati: dai 'Thianghis market', i mercatini a cielo aperto del mercoledì - con ospite fisso lo staff della sartoria Attacca Bottone e dove si può trovare anche una ragazza pakistana che fa l'hennè - alle serate di danze africane fino agli aperitivi "speak and drink" in spagnolo, inglese o italiano, per praticare insieme in un gruppo di scambio linguistico informale. "L'obiettivo - spiega Claudia - è creare uno spazio di incontro e scambio, opportunità e condivisione, tra le diverse culture presenti nel tessuto sociale modenese, con particolare attenzione al quartiere Crocetta".

E nel futuro di questa storia appena inziata cosa ci sarà? "Cene a tema con cuochi e cuoche di nazionalità diverse, un coivolgimento remunerato dei minori non accompagnati e un servizio di catering che possa offrire lavori part-time, in particolare alle donne, da conciliare facilmente con la genitorialità. Cerchiamo di coinvolgere lavoratrici e lavoratori stranieri perché vogliamo ascoltare ed aprire porte: l'integrazione parte dall'accoglienza e dalla possibilità di esprimersi. Come nel caso di Leila, che è libera di essere se stessa proprio attraverso la cucina", conclude Claudia.