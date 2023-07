Mobilità, a Medolla nuovi provvedimenti e sperimentazioni verso un "paese 30"

Medolla interviene sulla viabilità, incentivando la mobilità “attiva” e tutelando maggiormente gli utenti “deboli” della strada, bambini e ragazzi delle scuole in primis, ma senza penalizzare gli automobilisti. Dopo una serie di incontri preparatori con il personale di Aiforia, società scelta come consulente per individuare le zone dove i veicoli dovranno transitare a velocità ridotta.

Nell’individuazione di queste aree, in cui verrà rinnovata la segnaletica sia orizzontale che verticale, verrà privilegiata la presenza di criticità quali: scuole, cimitero, luoghi pubblici quali municipio, biblioteca e palestra, area del mercato settimanale, aree verdi pubbliche, fermate autobus di linea.

Prima delle otto settimane di sperimentazione, amministrazione comunale e Aiforìa incontreranno i residenti per illustrare le scelte, e sempre coi cittadini si valuteranno impatto e risultati del progetto, ed eventuali estensioni dei provvedimenti.

“A Medolla storicamente l’impatto della viabilità è molto forte – commenta il sindaco Alberto Calciolari – dobbiamo ridurre il numero di incidenti e i fattori di rischio, usando tutti gli strumenti a disposizione e imparando da realtà più all’avanguardia rispetto a noi, diventando a nostra volta “pionieri” in questo territorio. Questo passa per lavori pubblici importanti, come quelli che ci porteranno a togliere i mezzi pesanti dal centro, ma anche per la cura di dettagli come arredi urbani e segnaletica”.

“Le novità introdotte – dichiara l’assessore a Mobilità e Viabilità Stefano Bonfatti – interverranno da subito su diverse criticità, come quelle rappresentate da scuole o incroci pericolosi. Per il resto andremo a valutare caso per caso, ascoltando sempre i cittadini, per interventi mirati, quando serve graduali e condivisi. Si vogliono tutelare maggiormente pedoni e ciclisti, dando sempre la possibilità di scegliere un modo di spostarsi sicuro, ecologico e salutare, ma senza penalizzare gli automobilisti”.

“Il limite dei 30 all'ora – conclude Andrea Burzacchini, direttore di Aiforìa – sta diventando in tutta Europa, uno dei pilastri di quella svolta della mobilità urbana che riporta le persone e non le auto al centro della pianificazione. Le città che da anni hanno intrapreso questa strada hanno riscontrato un netto aumento della qualità della vita: più persone a piedi e in bicicletta, meno inquinamento, meno incidenti, meno rumore, più spazi di condivisione, più risorse - anche economiche - a disposizione della comunità”.