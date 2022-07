Spilamberto. All'Avis inaugurate tre nuove poltrone attrezzate per il prelievo di sangue

Con una breve cerimonia nella sede Avis all'interno della Casa della Salute di Spilamberto giovedi 7 luglio sono state inaugurate le tre nuove poltrone di prelievo acquistate con il contributo della Fondazione di Vignola. Le nuove attrezzature di ultima generazione vanno a rinnovare la dotazione della sezione, con dimensioni più adeguate e livelli di comfort più elevati per chi effettua la donazione di sangue. Le nuove poltrone saranno a disposizione anche dei pazienti della Casa della Salute che ne abbiano necessità, per esempio dopo le vaccinazioni o per l'allattamento dei bambini. Presenti all' inaugurazione Anna Maria Petrini, Direttrice generale Ausl Modena, Silvana Borsari, Direttrice sanitaria Ausl Modena, Federica Rolli, Direttrice socio-sanitaria, Sabrina Amerio, Direttrice amministrativa Ausl e Federica Casoni, Direttrice del distretto e dell'Ospedale di Vignola. Per la Fondazione di Vignola è intervenuta la Vice presidente Graziella Nardini

"Colgo l'occasione per ringraziare il volontariato che qui a Spilamberto ci accompagna dentro la Casa della salute - ha dichiarato Federica Casoni, Direttrice del Distretto sanitario di Vignola - in particolare l'Avis il cui prezioso servizio è davvero insostituibile e che con queste nuove poltrone rende la propria sede ancora più confortevole, offrendoci al contempo un altro aiuto per quei pazienti che possono avere particolari necessità o fragilità. Ci auguriamo che la collaborazione prosegua e si rafforzi, come è stato fino ad ora, a servizio dei cittadini di quest'area del nostro distretto".

A nome di Avis il presidente della sede di Spilamberto Paolo Savio, nel ringraziare la Fondazione per il fondamentale sostegno a questo nuovo progetto al servizio dei donatori e dell’intera comunità, ha sottolineato come obiettivi come questo si possano raggiungere grazie alla sinergia tra la Casa della Salute e le associazioni, insieme agli enti economici e le amministrazioni pubbliche di questo territorio.