Spilamberto. Inaugurato El Barrio de Padel, il nuovo centro sportivo con tre campi da Padel in un complesso nuovo e funzionale

Ha inaugurato stamattia a Spilamberto in via Guido Rossa, 4 nella zona Industriale Sipe Alte El Barrio de Padel, nuovissimo complesso sportivo con tre campi da padel all'avanguardia dal punto di vista tecnico e funzionale. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e del Presidente della società El Barrio de Padel Davide Malagoli. Per tutta la giornata è stato possibile provare i campi cimentandosi in uno sport meraviglioso all'interno di un luogo magico con aperitivo per tutti alle 19,30.

El Barrio de Padel sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 23.30 ed il sabato e la domenica dalle 8 alle 23. Sarà possibile prenotare i campi ai numeri 3402488502 e 3476018258 o collegandosi al sito

Sarà possibile giocare in coppia o prendere lezioni, anche singole, coi i due istruttori nazionali AICS che renderanno El Barrio de Padel un centro di altissimo livello anche dal punto di vista qualitativo.

La struttura su cui sorge El Barrio misura 23 x 36 metri per 11 metri di altezza ed é rivestita con un telone a doppia membrana gonfiata per una migliore tenuta termica, con la possibilità di aprire tutti e quattro i lati fino a 4 metri di altezza. All'interno sono presenti tre campi regolamentari 10 x 20 metri rivestiti di erba sintetica blu, la Supercourt xn della Mondo, erba ufficiale del World Padel Tour, più ammortizzante così da diminuire l’usura di ginocchia e caviglie.