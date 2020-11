Spilamberto. Lavori sullo spondale del Panaro, percorso natura resta chiuso per 90 giorni

A Spilamberto sono previsti lavori di protezione spondale del fiume Panaro da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale per la durata di 90 giorni.

I lavori si terranno lungo il Percorso natura del Panaro, chiuso dallo scorso anno per un cedimento, nel tratto compreso tra via Passetto, in prossimità del ponte sulla strada provinciale 16 e lo scolmatore del canale San Pietro all’altezza di via San Pellegrino,