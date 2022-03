"Sport e giochi insieme", un progetto rivolto a bambini e ragazzi diabetici

L'Associazione dei giovani con diabete di Modena (AGDM) ha ideato un importante progetto che ha come obiettivo la promozione di stili di vita sani e attivi fra bambini e adolescenti affetti da diabete di tipo 1, attraverso attività che coniugano sport all'aria aperta, iniziative culturali, elementi di sana alimentazione e attività che stimolano il recupero della socialità dopo il lockdown.

Il progetto è realizzato grazie al supporto dei Lions Club di Modena (Host, Wiligelmo, Estense e Romanica) e da Mineraria di Boca, col patrocinio del Comune di Modena, della Associazione Giovani Diabetici italiana e della Federazione Diabete Emilia Romagna.

L'iniziativa è stata presentata alla presenza del Presidente della Associazione Daniele Bandiera, della Assessora allo Sport Grazia Baracchi, della dottoressa Barbara Predieri, pediatra e diabetologa del Policlinico di Modena. Le attività proposte saranno completamente gratuite per le famiglie, per favorire la partecipazione di coloro che altrimenti avrebbero difficoltà ad aderire. Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi con diabete 1 dai 6 ai 14 anni e ai loro fratelli sorelle e amici: la partecipazione è aperta sia agli iscritti alla Associazione che ai non iscritti.

I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, saranno coinvolti in pomeriggi all'aria aperta in cui potranno svolgere attività sportiva, laboratori didattici e lezioni dedicate alla gestione terapeutica a cura di diabetologi pediatrici. I gruppi avranno modo di confrontarsi direttamente in diversi momenti nel corso del progetto per mettere in comune esperienze, strategie e conoscenze acquisite. Le attività si svolgeranno all'aperto nel parco annesso alla sede della Associazione dei Giovani con Diabete a Modena in via San Marone 15, tutti i sabati pomeriggio dal 19 marzo 2022 fino all'11 giugno 2022 per 12 settimane.

Saranno proposte attività motorie mirate che consentono di stimolare il sistema cardiocircolatorio, rafforzare le ossa, rinforzare i muscoli, migliorare le abilità coordinative, mantenere l'agilità e la flessibilità, attraverso esercizi di base a corpo libero o con l'utilizzo di piccole attrezzature in assoluta sicurezza. Saranno poi proposte sia attività didattiche sulla nutrizione a cura di un esperto nutrizionista sul giusto apporto dei nutrienti, per migliorare il controllo glicemico, sia laboratori multidisciplinari di scienza, storia, arte e tecnologia a cura di esperti in divulgazione e didattica multidisciplinare.

Ogni sabato inoltre sarà allestito sempre nel giardino della Associazione un "Angolo genitori": per dare la possibilità di un confronto e sostegno reciproco e supporto per trovare nuove idee per la gestione delle piccole difficoltà quotidiane.

I genitori interessati possono avere maggiori informazioni o iscrivere il figlio/a chiamando o inviando un messaggio al numero: 335 5862789 (Barbara Paltrinieri) oppure via email all'indirizzo: info@agdmodena.it.